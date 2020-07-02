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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Alfa Romeo'nun performansından umulu

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Giovinazzi, Alfa Romeo'nun performansından umulu
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 17:37

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, İtalyan ekibin bu yıl iyi bir ilerleme kaydetmiş olmasını umuyor.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, bugün katıldığı basın konferansında soruları yanıtladı.

Giovinazzi, "Hafta sonuyla ilgili bir şey söylemek zor. Barcelona'da test yaptık ve sonra nerede olduğumuzu anlamamız için ilk gerçek testimiz Melbourne'de yapacaktık. Sonrasında tüm bunlar ortaya çıktı."

"Yarın nerede olduğumuzu göreceğiz, özellikle Cumartesi günü her şey daha net olacak. Yarın, Pazar için önemli olacak. Çünkü yarış temposuna dair biraz daha fazla görüş sahibi olabiliriz."

"Ama umarım geçen yıl yaşadığımız bazı sorunları çözebilir ve gelişebilir. Yarın neler olacağını göreceğiz."

Bu yıl Giovinazzi için kritik bir yıl olacak çünkü yerini almak isteyen çok sayıda Ferrari -genç- sürücüsü var.

Giovinazzi, "Sanırım her yıl biraz baskı var, bu yüzden benim için geçen yılla benzer olacak. F2'de özellikle Ferrari akademisinden çok sayıda genç sürücü olacağını biliyorum, ama dürüst olmak gerekirse işime odaklandım."

"Formula 2 sürücülerine bakarak enerjimi harcamak istemiyorum. Bu yüzden işime odaklanmam ve elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor ve sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Giovinazzi, bu yıl Avusturya'da puan kazanması halinde geçen yıl olduğu gibi saçını kesip kesmeyeceği sorusuna, "Bu yıl farklı bir iddia var! Neler olacağını göreceğiz. Ama pazar günü puan alırsak, saçlarımı kaybetmeyeceğim. Fred ile girdiğim iddia bu. Göreceğiz. Ayrıca geçen yıl iddiaya girmemiştim ve yine de saçımı kaybettim... Göreceğiz!" yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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