Giovinazzi, Alfa Romeo'nun orta grup savaşına dönmesini umuyor

Alfa Romeo geçen yıl beklentilerin altında bir sezon geçirmiş ve diğer Ferrari motorlu takımlar gibi geride kalmıştı.

Takım bu yıl yeni bir dar burun konseptine geçti ve aynı zamanda Ferrari'nin yeni güç ünitesine sahipler.

Tüm bunlarla, ön tarafa daha yakın olmaları bekleniyor, ancak diğer takımlar da kış boyu çok fazla gelişim çalışması yaptılar.

Konu hakkında konuşan Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, orta gruptaki mücadeleye dönmek istediklerini dile getirdi.

Giovinazzi, “Umarım bu yıl AlphaTauri'ye ve orta gruptaki diğer takımlara daha yakın olabiliriz."

"Güç ünitesi bu savaşta büyük bir rol oynayacak. Elimizde bazı rakamlar olsa da her şey pist üstünde netleşecek, ancak Ferrari olumlu görünüyor. Ne kadar ileride olacağımızı önceden göremeyiz, çünkü diğerleri de gelişecek ve ne kadar gelişebileceklerini bilmiyoruz. Bunu sadece pistlerde göreceğiz."

"Ferrari'nin olumlu bir atmosfere sahip olması iyi bir şey, güç ünitesi verileri konusunda iyimserler, ancak Mercedes ve Renault'nun nasıl bir ilerleme kaydettiğini anlamak zorundayız."

"Bunu sadece Bahreyn'de değerlendirebiliriz. Buradaki yarış Kasım sonunda yapıldı, bu yüzden nispeten yeni verilere sahip olacağız. Bu sayede hem aracı hem de güç ünitesini geçen yılla karşılaştırabiliriz."

"Görev basit: geçen yıldan daha iyi performans göstermek, ilk on içinde daha fazla mücadele etmek, daha fazla puan kazanmak. Ana hedefimiz bu." dedi.