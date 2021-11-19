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Formula 1 / Katar GP Haberler

Giovinazzi, Alfa Romeo'dan ayrılacağını Brezilya GP'den hemen önce öğrenmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, takımdan ayrılacağı haberinin kendisine Brezilya GP hafta sonu bildirildiğini söyledi

Giovinazzi, Alfa Romeo'dan ayrılacağını Brezilya GP'den hemen önce öğrenmiş

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, sezon sonunda üç yıldır birlikte yarıştığı Alfa Romeo'dan ayrılacak ve Dragon'la Formula E'ye geçecek.

Bazıları, Giovinazzi'nin bu yıl kaydettiği gelişimden ötürü koltuğu kaybetmesinden rahatsızdı.

Giovinazzi ise karar hakkında ilk kez perşembe günü konuştu ve şöyle dedi: "Öncelikle bu son üç yılda bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu haberden sonra bana mesaj atan veya ulaşan herkese de teşekkür ederim. Benim için kolay bir gün değildi. Fakat kendimle mutluyum. Son birkaç yıldır kendimi sürekli olarak geliştirdim."

"Evet, bazı şeyleri daha iyi yapabilirdim, fakat kendimden memnunum. Bundan daha fazlasını yapamam. Bana geleceğimi her sorduğunuzda size bunun benim elimde olmadığımı söyledim. Bu hep böyleydi. Karar bu oldu ve şimdi sonraki adıma odaklanıyorum. Bu da Formula E olacak ve bu konuda çok heyecanlıyım."

"Şu anda hâlâ bir Ferrari pilotuyum ve onlarla gelecek yılı tartışıyoruz. Elbette hedeflerimden biri, burada kalıp 2023 için neyin mümkün olduğunu görmek. Görüşmeler sürüyor ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Şimdilik Formula E'de yarışacağım ve bu, harika bir şampiyona. Eminim orada olmaktan keyif alacağım ve ayrıca burada (F1) kalmaya çalışacağız, bu Ferrari'nin üçüncü pilotu gibi bir rolle olabilir. Yani göreceğiz. WEC katılmayı istediğim şampiyonalardan birisi fakat bir şey söylemek için erken."

Kendisine ne zaman haber verildiği sorusuna Giovinazzi, "Bu konuyu elbette daha açıklamadan daha önce öğrendim. Brezilya hafta sonuydu, sanırım cuma günüydü." dedi.

Giovinazzi, Alfa Romeo'nun kararını eleştirmişti ve bu konuda Frederic Vasseur ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda, "Henüz değil. Çünkü Fred henüz buraya gelmedi. Fakat son birkaç yıldır profesyonel davrandım. Son birkaç yarışta da öyle olacağım. Ekleyebileceğim bir şey yok. Kendimle mutluyum ve son birkaç yılda profesyonelce davrandığımı düşünüyorum. Kalan üç yarışta da öyle olacağım." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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