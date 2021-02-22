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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Alfa Romeo ile podyum hayali kuruyor

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, Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, bu yıl İtalyan ekiple podyum hayali kurduğunu söylese de, net bir şey söylemek için piste çıkmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Giovinazzi, Alfa Romeo ile podyum hayali kuruyor

Antonio Giovinazzi, bu yıl Alfa Romeo ile Formula 1'deki üçüncü yılına girecek ve artık tecrübeli pilotlardan birisi olarak görülüyor.

Giovinazzi, bugünkü C41 lansmanında verdiği demeçte, "Kış arası çok çabuk geçti ve yeni sezonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, takımla birlikte üçüncü sezonum olacak ve birlikte devam edecek olmaktan ötürü çok mutluyum. Elbette yine çok zor bir sezon olacağını biliyoruz ancak kış boyunca fabrikada yaptığımız sıkı çalışmaların karşılığını alabileceğimize eminim. Kendi açımdan bakarsam, kış boyunca yoğun şekilde antrenman yaptım ve hem ilk testte hem de ilk yarışta araçta olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Takımla birlikte iki sezon geçirdiğim için ekipteki insanları artık çok daha iyi tanıyorum ve bu sayede işimizi daha iyi yapabiliriz."

"Elbette hedefimiz her zamanki gibi çok sayıda puan almak olacak. Şahsen bu takımla beraber podyuma çıkmanın hayalini kuruyorum, ki bu hepimizin listesinin başında olan bir şey. Yine de önce aracın performans ve hız anlamında nerede olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu yıl oldukça başarılı olacağımıza eminim." dedi.

Alfa Romeo Racing C41

Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

Giovinazzi, kendisiyle ilgili herhangi bir hedef belirleyip belirlemediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Her yıl olduğu gibi bu sezon da mümkün olduğunca iyi bir iş yapmayı ve mümkün olan en yüksek puanları almayı hedefliyorum. Aynı zamanda bir pilot olarak geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla kaydettiğim gelişimi devam ettirmeyi ve ileriye doğru bir başka adım daha atmayı istiyorum. Daha önce de söylediğim üzere nihai hayalim podyuma çıkmak olacak. Takım bunu hak ediyor."

Giovinazzi, son olarak sadece 3 gün sürecek testlerde nelere odaklanılması gerektiğini yorumladı.

"Bu yıl iki pilot için sadece üç güne sahip olacağız, ki bu her birimiz için yalnızca 1.5 günlük test süresi anlamına geliyor. Bu, elbette hiç de kolay olmayacak. Ancak neyse ki kurallar ve takımın sahip olduğu istikrar sayesinde iyi bir pozisyondayız."

"Araç temelde geçen yıla oldukça benzeyecek. Bu yüzden araca geçer geçmez çok sayıda tur atıp, mümkün olduğunca çok veri toplamaya odaklanacağız."

"Bu sayede ilk yarış için en iyi pozisyonda olabiliriz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
1/5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
2/5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
3/5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
4/5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
5/5

Fotoğraf: Alfa Romeo

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Editör Kemal Şengül

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