Giovinazzi: "Aero kurallarına rağmen Alfa Romeo, ilerleme kat etti"

2021 sezonu için takımların, araçların yere basma gücünün düşürülmesi adına getirilen kurallar sebebiyle, arka lastiklerin önündeki taban kısmını ve difüzörü yeniden tasarlaması gerekti.

Buna ek olarak Pirelli de, mevcut araçların gösterdiği performansa dayanabilmesi için yeni hamurlar tanıttı, dolayısıyla tüm bu faktörler hesaba katıldığında 2021 araçlarının daha yavaş tur zamanları atması öngörülüyordu.

Fakat sezon öncesi testleri bu teorinin yanlış olduğunu gözler önüne sererken, Giovinazzi de Alfa Romeo’nun aslında “çok ilerleme kat ettiğini” söyledi.

Motorsport.com’a konuşan İtalyan sürücü, “Yeni regülasyonlar ve yeni lastiklerin araç performansında bir düşüşe yol açması bekleniyordu fakat şunu söylemeliyim ki, takım içinde çok gelişme gördüm. ”

“Aracın önü özellikle pistin yavaş kısımlarında daha duyarlı ve genel anlamda tüm viraj türlerinde daha olumlu bir his veriyor. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum fakat herkesin tam olarak hangi konumda olduğunu anlayabilmemiz için sezonun ilk sıralama seansını beklememiz gerek.” dedi.

Alfa Romeo için diğer bir olumlu faktör ise yenilenen Ferrari güç ünitesi olacak ve Giovinazzi Maranello merkezli ekibin bu konuda iyi bir ilerleme kat etmiş olduğunu onayladı.

Giovinazzi, “Evet, güç ünitesi geliştirildi, bunu hızlıca anladım.”

“Bunun, geçen sene takımlar şampiyonasını önümüzde tamamlayan takımlara yaklaşmamız konusunda kesinlikle faydası olacak.” dedi.

Geçen sene Formula 1’deki 2. sezonunu geçiren Giovinazzi, sadece 4 puan toplayabildi. Genç sürücü bu sefer hedefinin podyum görmek olduğunu, fakat bunun için altındaki C41’in güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Giovinazzi şu sözleri söyledi: “Bizimki gibi bir takım için, yarışta özel durumlar yaşandığında buna hazır olmak çok önemli. Fakat bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir araca ihtiyacınız var."

“Pierre’in (Gasly) Monza’daki yarış galibiyetini ele alırsak, aracı güçlüydü ve kendisini yarışın lideri konumunda bulduğunda 2. Sıradaki McLaren’ı arkasında tutabildi. Eğer ritminiz olmazsa bunu yapamazsınız.”

“Böyle bir fırsattan yararlanmak için iyi bir aracınız olması gerekir ve bizim de hedefimiz bu. Orta sıradaki takımlara yaklaşıp kendimizi olabildiğince hazır hale getirerek bu tür fırsatları değerlendirmek.”

2021 sezonunda Giovinazzi’nin takım arkadaşı bir kez daha, resmi olarak Formula 1 gridinin en tecrübeli sürücüsü olan Kimi Raikkönen olacak.

Şu anda 41 yaşında olan Fin sürücüye son birkaç yıldır sürekli olarak ne zaman emekli olacağı soruluyor.

Bu soru Giovinazzi’ye de sorulduğunda İtalyan sürücü, Raikkönen’in ne yapacağını öngörmenin imkansız olduğunu söyledi.

Giovinazzi, “Kimi’nin ne zaman duracağını görmek için beklememiz gerek, bizi her zaman şaşırtıyor!”

“Benim açımdan şunları söyleyebilirim, bu; benim takımla 3. sezonum. Bu takımla başladım, takımın içindeki herkesi tanıyorum ve Kimi gibi önemli bir ikondan bayrağı devralmak güzel olur, bu benim için kesinlikle bir hedef.”

Fakat elbette Alfa Romeo Ferrari’yle ilişkili olduğundan ve İtalyan devinin yetenekli sürücülerle dolu akademisinden yararlanma şansına sahip olduğundan, Giovinazzi’nin öncelikle kendi koltuğunu sağlama alması gerek.

Formula 1’de büyük bir jenerasyon değişikliği olup olmadığı sorulduğunda 27 yaşındaki pilot, “Evet, herkes bunu görebiliyor.”

“Her sezon pist üstünde koltuğunuzu hak ettiğinizi göstermeniz gerektiğini biliyorum, fakat zorlu bir sezonun arifesindeyiz, dolayısıyla ne geçmiş ne de gelecek hakkında düşünmek istemiyorum.”

“Şu ana odaklanmalıyım, çünkü günün sonunda her şey pist üstünde yaptıklarınıza bağlı, gelecek konusundaki garantinizi sonuçlarınızla alıyorsunuz.”

“Şu ana odaklanmak ve başka hiçbir şeyi düşünmemek en iyisi. Ve eğer her şey yolunda giderse, devamı da gelecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.