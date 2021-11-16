Giovinazzi, 2022'de Formula E'ye geçebilir

Alfa Romeo Formula 1 sürücüsü Antonio Giovinazzi, 2022 için Daniil Kvyat ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Dragon Penske Formula E takımındaki boş koltuk için favori gibi görünüyor.

The Race, Jay Penske'nin sahibi olduğu takımın, yakında Alfa Romeo F1 takımdan ayrılmaya hazırlanan Giovinazzi'yi hedef olarak belirlediğini öğrendi.

Giovinazzi'yi Dragon'a getirmek için yapılan çalışmalar, Felipe Massa ve Esteban Gutierrez gibi F1 sürücülerinin Formula E'ye geçmesi için çeşitli anlaşmalarda etkili olan, serinin patronu Alejandro Agag da dahil olmak üzere bazı üst düzey Formula E yöneticileri tarafından destekleniyor gibi görünüyor.

Agag ve serinin yöneticisi Albeto Longo, geçen hafta sonu Interlagos'taydı ve Giovinazzi ile bir görüşme yaptılar.

Dragon Penske, Sergio Sette Camara'nın yeni sezonda kendileri için yarışmaya devam edeceğini açıkladı ancak ikinci koltuk şu anda boş durumda.

The Race, resmi açıklamanın bu hafta içerisinde gelebileceğini iddia ediyor. Bu kapsamda Giovinazzi'nin Gen2 Formula E aracını deneyimlemek için Valensiya'daki testlere katılabileceği iddia edildi.

Kvyat'ın Dragon'la yaptığı görüşmeler ise olumsuz sonuçlandı. The Race'e göre Kvyat için en olası seçenek NASCAR olacak.