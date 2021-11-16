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Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak

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Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022 için Alfa Romeo-Sauber'le yollarını ayıracak olan Antonio Giovinazzi, gelecek yıl Ferrari'nin yedek pilotu olacak ve Dragon'la Formula E'de mücadele edecek.

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak

Bir kapı kapanırken diğeri açılıyor: Antonio Giovinazzi, yeni sezonda Alfa Romeo-Sauber koltuğunda olmayacak. Fakat kendisi için yeni seçenekler ortaya çıkmış durumda.

2016'nın sonundan beri Ferrari tarafından desteklenen Giovinazzi, her şeyden önce Ferrari bünyesinde kalmaya devam edecek ve İtalyan takımın Formula 1'deki yedek pilotu olmasının yanı sıra, İtalyan şirkete bağlı olan tüm programlara erişime sahip olacak.

Fakat kısa vadede, Ferrari'nin yer aldığı bir seride değil, Formula E'de yarışacak. 

Giovinazzi, sezon sonunda Alfa Romeo'dan ayrılacağını açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2022 sezonu için Formula E takımlarından Dragon Racing ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Giovinazzi böylelikle, Ocak ayında başlayacak olan serinin yeni sezonda ilk kez Formula E'de yarışmış olacak.

Maranello merkezli Ferrari ile olan bağlantısı ise, 2023'te Formula 1'e nasıl dönebileceğini anlamak için değerli olacak. Aynı zamanda Ferrari, bir hiper araç tasarlıyor ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfına dönmeyi planlıyor. 27 yaşındaki sürücü, bu koltuk için olası adaylardan birisi olabilir.

Giovinazzi, 2018'de 488 GTE Pro ile Le Mans 24 Saat'e katılmıştı. Bu yüzden dayanıklılık yarışları kendisi için yeni bir şey olmayacak.

Son olarak Giovinazzi'nin seçeneklerinden birisi IndyCar olabilir.

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