Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

Alfa Romeo, gelecek yıl Mercedes'ten takıma katılacak Valtteri Bottas'ın yanına hangi ismi getireceği konusunda değerlendirmeler yapmaya devam ediyor ve mevcut pilot Antonio Giovinazzi için hâlâ bir şans mevcut.

Alpine'in Formula 2'deki genç yeteneği Guanyu Zhou'nun koltuk savaşında, diğerlerinin önünde yer aldığına inanılıyor fakat takım henüz nihai kararını vermiş değil.

Giovinazzi, Zandvoort ve Monza yarışlarında sıralama turlarında yedinci olmayı başardı ve son üç Grand Prix'nin ikisinde son bölüme kaldı. Fakat 10. olduğu Monako'dan bu yana henüz puan alabilmiş değil.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, 2022 için Alfa Romeo koltuğunu kaybetmesi halinde başka seçeneklere bakıp bakmayacağı sorulduğunda, "Doğruyu söylemek gerekirse şimdilik Formula 1'deki koltuğumu korumaya odaklanmak istiyorum."

"Durum gerçekten en kötüsüyse, o zaman gelecek yıl hakkında düşünmeye başlarım. Fakat şimdilik sadece F1'deki işime odaklanmak ve yerimi korumaya çalışmak istiyorum." cevabını verdi.

Giovinazzi, kararın henüz ne zaman verileceğini bilmediğini söyledi ve ekledi: "Yapabileceğim tek şey sürüş yapmak ve daha fazla puan almak. Umarım bunlar yeterli olur."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Giovinazzi, F1'deki ilk yarışına 2017'de, sakatlığı yüzünden yarışamayan Pascal Wehrlein'ın yerini alarak Sauber'le çıkmıştı.

İtalyan sürücü daha sonra, Ferrari'nin desteğiyle beraber 2019 yılında tam zamanlı olarak gride geri döndü.

Ancak Ferrari'nin artık ikinci Alfa Romeo koltuğuyla ilgili söz hakkı yok ve İtalyan ekibin patronu Mattia Binotto, Monza'da takım kararına etki edemeyeceklerini söylemişti.

Binotto ayrıca Giovinazzi ile henüz 2022 için mümkün olan diğer seçeneklere de bakmadıklarını belirtmişti.

Binotto, "Bence çoğu şey onun ne istediğine ve Antonio'nun gelecek için gerçekten neyle ilgilendiğine bağlı olacak."

"Fakat bence ilk öncelik, onun için F1'de bir yer ve koltuk bulmaya çalışmak. Şu anda tam olarak odaklandığımız nokta burası." dedi.