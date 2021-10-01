Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
Formula 1 Haberler

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'daki koltuğunu korumaya odaklandığını ve 2021 sonrası için diğer seçeneklere bakmadığını belirtti.

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

Alfa Romeo, gelecek yıl Mercedes'ten takıma katılacak Valtteri Bottas'ın yanına hangi ismi getireceği konusunda değerlendirmeler yapmaya devam ediyor ve mevcut pilot Antonio Giovinazzi için hâlâ bir şans mevcut.

Alpine'in Formula 2'deki genç yeteneği Guanyu Zhou'nun koltuk savaşında, diğerlerinin önünde yer aldığına inanılıyor fakat takım henüz nihai kararını vermiş değil.

Giovinazzi, Zandvoort ve Monza yarışlarında sıralama turlarında yedinci olmayı başardı ve son üç Grand Prix'nin ikisinde son bölüme kaldı. Fakat 10. olduğu Monako'dan bu yana henüz puan alabilmiş değil.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, 2022 için Alfa Romeo koltuğunu kaybetmesi halinde başka seçeneklere bakıp bakmayacağı sorulduğunda, "Doğruyu söylemek gerekirse şimdilik Formula 1'deki koltuğumu korumaya odaklanmak istiyorum."

"Durum gerçekten en kötüsüyse, o zaman gelecek yıl hakkında düşünmeye başlarım. Fakat şimdilik sadece F1'deki işime odaklanmak ve yerimi korumaya çalışmak istiyorum." cevabını verdi.

Giovinazzi, kararın henüz ne zaman verileceğini bilmediğini söyledi ve ekledi: "Yapabileceğim tek şey sürüş yapmak ve daha fazla puan almak. Umarım bunlar yeterli olur."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Giovinazzi, F1'deki ilk yarışına 2017'de, sakatlığı yüzünden yarışamayan Pascal Wehrlein'ın yerini alarak Sauber'le çıkmıştı.

İtalyan sürücü daha sonra, Ferrari'nin desteğiyle beraber 2019 yılında tam zamanlı olarak gride geri döndü.

Ancak Ferrari'nin artık ikinci Alfa Romeo koltuğuyla ilgili söz hakkı yok ve İtalyan ekibin patronu Mattia Binotto, Monza'da takım kararına etki edemeyeceklerini söylemişti.

Binotto ayrıca Giovinazzi ile henüz 2022 için mümkün olan diğer seçeneklere de bakmadıklarını belirtmişti.

Binotto, "Bence çoğu şey onun ne istediğine ve Antonio'nun gelecek için gerçekten neyle ilgilendiğine bağlı olacak."

"Fakat bence ilk öncelik, onun için F1'de bir yer ve koltuk bulmaya çalışmak. Şu anda tam olarak odaklandığımız nokta burası." dedi.

paylaşım
yorumlar
Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

Önceki haber

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

4 s
2
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
3
Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

5 s
4
Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

19 s
5
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

20 s
Son Haberler
Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor
F1

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

1 s
Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
F1

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

3 s
Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
F1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

4 s
Geçiş sayısında Vettel zirvede
F1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

5 s
James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"
F1

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

6 s
Son Videolar
Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
21 s

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
29 Eyl 2021

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Vettel, Monako'daki boş günün neden kaldırıldığını anlayamıyor
Formula 1

Vettel, Monako'daki boş günün neden kaldırıldığını anlayamıyor

Capito: "Williams'taki değişiklikler, yükselen performansımızın nedeni" Rusya GP
Formula 1

Capito: "Williams'taki değişiklikler, yükselen performansımızın nedeni"

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz Rusya GP
Formula 1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

Antonio Giovinazzi Daha fazlası
Antonio Giovinazzi
Giovinazzi: "Bottas, Alfa Romeo'ya çok fazla deneyim katacak" Rusya GP
Formula 1

Giovinazzi: "Bottas, Alfa Romeo'ya çok fazla deneyim katacak"

Alfa Romeo, İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak İtalya GP
Formula 1

Alfa Romeo, İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir Hollanda GP
Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Çok Okunanlar Bugün

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Geçiş sayısında Vettel zirvede
Formula 1 Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"
Formula 1 Formula 1

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

Son Haberler

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Geçiş sayısında Vettel zirvede
Formula 1 Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.