Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil Sonraki / Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi, takımın 2022 koltuğu konusunda birçok iddia olduğunu ancak kararı kendisinin vermediğini söyledi.

Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”

Alfa Romeo, Kimi Raikkonen’in emekli olma kararını vermesinin ardından gelecek sene için Valtteri Bottas’la anlaştı ve diğer koltuğun sahibi henüz belli değil.

Şu anda İtalyan takım adına yarışan Giovinazzi ise bu koltuğun adaylardan biri konumunda.

Bu konu hakkında Giovinazzi, “Henüz gelecek sene konusunda bir gelişme yok. Valtteri’nin gelecek sezon Alfa’da olacağını biliyorum, ancak benim açımdan bir haber yok.”

“Elbette kararın ne olacağını en yakın zamanda öğrenmek istiyorum. Ancak bu, benim kararım değil. Bu konuda birçok iddia olduğunu biliyorum, ancak bu benim vereceğim bir karar değil. Bu yüzden odağım, göstereceğim performansta. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

“Takım, bana herhangi bir performans hedefi koymadı. Elbette hepimiz, takım için en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Zandvoort’ta harika bir hafta sonu geçirsek de puan alamadık ve bu hafta burada bunu yapmaya çalışacağız.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım patronu Frederic Vasseur, takımın ikinci koltuğunun belli olmamasının, Giovinazzi için bir ‘uyanma çağrısı’ olabileceğini söylemişti. İtalyan sürücü ise bu konuda şöyle konuştu:

“Ben her zaman uyanığım! Son üç senedir Eylül ayları her zaman bu şekilde geçti, hep sonraki sene için iddialar vardı. Buna fazla odaklanmak istemiyorum, çünkü bu şekilde fazla enerji kaybedersiniz ve kendi performansıma odaklanmak ve elimden gelenin en iyisini yapmayı istiyorum.”

Kendisinin bu seneki performansını değerlendirmesi istendiğinde ise Giovinazzi, “Kendime puan verecek kişi ben değilim. Ancak dürüst olmak gerekirse, sıralama turlarından oldukça memnunum. Kimi’ye karşı da iyiydim.”

“Yarışlarda ise birçok kez şanssızdık. Pit stoplar ve bunun gibi şeylerde şanssızdık. Ancak elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gelişimimden memnunum.”

“Geçtiğimiz seneye ve iki sene önceye göre de geliştiğimi düşünüyorum. Kendi performansımdan memnunum ve takıma mümkün olan sonucu getirmek için %110’umu vermeye devam edeceğim. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Önceki haber

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Sonraki haber

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

4 s
2
Formula 1

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

6 dk
3
Formula 1

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

1 s
4
Formula 1

Geleceği hakkında endişeli olmayan Vettel: "Yakında bazı haberler olacak"

3 s
5
Formula 1

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"

1 s
Son Haberler
Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"
F1

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

6dk
Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”
F1

Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”

40dk
Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil
F1

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

1 s
Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"
F1

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"

1 s
FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı
F1

FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı

2 s
Son Videolar
AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
1 s

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!” Hollanda GP
Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Kubica: “Zorlu bir yarıştı ama tatmin ediciydi” Hollanda GP
Formula 1

Kubica: “Zorlu bir yarıştı ama tatmin ediciydi”

WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı! Magny-Cours
World Superbike

WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı!

Çok Okunanlar Bugün

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"
Formula 1 Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Geleceği hakkında endişeli olmayan Vettel: "Yakında bazı haberler olacak"
Formula 1 Formula 1

Geleceği hakkında endişeli olmayan Vettel: "Yakında bazı haberler olacak"

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"

FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı

Son Haberler

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.