Giovinazzi: “2022 için birçok iddia var ancak kararı ben vermiyorum”

Alfa Romeo, Kimi Raikkonen’in emekli olma kararını vermesinin ardından gelecek sene için Valtteri Bottas’la anlaştı ve diğer koltuğun sahibi henüz belli değil.

Şu anda İtalyan takım adına yarışan Giovinazzi ise bu koltuğun adaylardan biri konumunda.

Bu konu hakkında Giovinazzi, “Henüz gelecek sene konusunda bir gelişme yok. Valtteri’nin gelecek sezon Alfa’da olacağını biliyorum, ancak benim açımdan bir haber yok.”

“Elbette kararın ne olacağını en yakın zamanda öğrenmek istiyorum. Ancak bu, benim kararım değil. Bu konuda birçok iddia olduğunu biliyorum, ancak bu benim vereceğim bir karar değil. Bu yüzden odağım, göstereceğim performansta. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

“Takım, bana herhangi bir performans hedefi koymadı. Elbette hepimiz, takım için en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Zandvoort’ta harika bir hafta sonu geçirsek de puan alamadık ve bu hafta burada bunu yapmaya çalışacağız.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım patronu Frederic Vasseur, takımın ikinci koltuğunun belli olmamasının, Giovinazzi için bir ‘uyanma çağrısı’ olabileceğini söylemişti. İtalyan sürücü ise bu konuda şöyle konuştu:

“Ben her zaman uyanığım! Son üç senedir Eylül ayları her zaman bu şekilde geçti, hep sonraki sene için iddialar vardı. Buna fazla odaklanmak istemiyorum, çünkü bu şekilde fazla enerji kaybedersiniz ve kendi performansıma odaklanmak ve elimden gelenin en iyisini yapmayı istiyorum.”

Kendisinin bu seneki performansını değerlendirmesi istendiğinde ise Giovinazzi, “Kendime puan verecek kişi ben değilim. Ancak dürüst olmak gerekirse, sıralama turlarından oldukça memnunum. Kimi’ye karşı da iyiydim.”

“Yarışlarda ise birçok kez şanssızdık. Pit stoplar ve bunun gibi şeylerde şanssızdık. Ancak elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gelişimimden memnunum.”

“Geçtiğimiz seneye ve iki sene önceye göre de geliştiğimi düşünüyorum. Kendi performansımdan memnunum ve takıma mümkün olan sonucu getirmek için %110’umu vermeye devam edeceğim. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.