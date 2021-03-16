Giovinazzi, 2021'in "kolay bir yıl" olmasını beklemiyor

Antonio Giovinazzi bu sezon Formula 1'deki üçüncü yılını geçirecek ve yanında bir kez daha 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen olacak.

Giovinazzi, şimdiye kadar beklentileri pek karşılayamadı ve arkadan gelen genç Ferrari sürücüleri göz önüne alındığında, 2021 yılında büyük bir adım atması gerekecek.

Diğer tarafta Alfa Romeo'nun da, kendisini gösterebilmesi adına iyi bir araç sunması gerekiyor.

2021 kış testlerine kısa bir süre kala konuşan Giovinazzi, "Açıkçası kış dönemi çok hızlı geçti fakat yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Bu takımla üçüncü yılıma gireceğim ve işbirliğimizi devam ettirecek olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Bizi zor bir yılın beklediğini biliyoruz, ancak kışın fabrikada yaptığımız çalışmaların karşılığını alacağımıza eminim. Kendi açımdan kışı dolu dolu geçirdim ve çokça antrenman yaptım. Şimdi testleri ve ilk yarışta direksiyona geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Takımda geçirdiğim iki yılın ardından ekipteki herkesi çok daha iyi tanıyorum ve artık daha verimli çalışma imkanımız olacak. Hedefimiz aynı: Mümkün olduğunca çok puan kazanmak. Aracın ne kadar hızlı olduğunu anlamamız gerekiyor ancak iyi bir performans gösterebileceğimize eminim."

"Mümkün olduğunca iyi bir performans gösterip, çok sayıda puan kazanmak istiyorum. Geçen yıl, 2019'a kıyasla bir adım ileri gittim ve bu yıl daha da ilerlemek istiyorum." dedi.