Giovinazzi, 2021 kararının artık verilmesini istiyor

Mevcut Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Giovinazzi'nin anlaşmaları sene sonunda bitiyor. Raikkonen'in takımla bir senelik anlaşma imzalayacağı, Giovinazzi'nin takımdan gönderileceği ve onun yerine Mick Schumacher'in geçeceği iddia ediliyordu.

Ancak son günlerde bu iddialar değişti ve Giovinazzi'nin bir sene daha takımda kalacağı, Mick Schumacher'in Haas'a geçeceği iddiaları gündeme geldi.

Ferrari ile gelecek sene görüşmelerinin nasıl ilerlediğinin sorulması üzerine Giovinazzi, "Öncelikle, kararın kısa sürede verilmesini umuyorum. Dediğim gibi, konuşmalar devam ediyor ve hedefim gelecek sene gridde olmak. Alfa Romeo ile olmak istiyorum çünkü o, benin için önemli bir takım."

"Bu takımla F1 kariyerime başladım. Bu yüzden evet, Alfa Romeo ile devam etmek istiyorum ancak dediğim gibi bu karar bana bağlı değil. Arka planda görüşmeler devam ediyor. Umarım, kısa sürede bir cevap alacağız." dedi.

Takımdaki geleceğinin Raikkonen'e bağlı olup olmadığı sorulduğunda ise Giovinazzi, "Pek sanmıyorum. Kimi'nin nasıl bir karar vereceğini bilmiyorum ancak benim için Kimi'nin kalıp kalmaması önemli değil. Bu, Ferrari ve Alfa Romeo'nun ortak kararı olacak. Ancak dediğim gibi, bu benim işim değil. Benim işim aracı kullanmak. Nürburgring ve Soçi'deki gibi kullanmam, bu performansı sürdürmem lazım. "

"Eifel GP'deki sonuç tabii ki çok önemliydi. Ancak bu şekilde devam etmem lazım. Dediğim gibi, geleceğim açısından önemli bir sonuçtu ancak çalışmaya devam ediyorum. Bu hafta sonu daha fazla puan almaya çalışacağım." şeklinde cevap verdi.

Çıkan bazı iddialar ise Ferrari'nin Mick'in Alfa Romeo'da yarışmasını sağlamak için Giovinazzi'nin Haas'a geçmesini sağlayacağı yönünde.

Giovinazzi, "Bu, benim kararım olmayacak. Her zaman söylediğim gibi ben sadece sürüşe odaklanıyorum. Kalanı, bildiğiniz üzere bana bağlı değil. Ferrari ve Alfa Romeo arasında neler olacağına bakmamız lazım. Ardından göreceğiz." dedi.