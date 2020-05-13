Giovinazzi, 2020'de Vettel'in yerine mi geçiyor?

Ferrari ve Sebastian Vettel, 2020 sezonun ardından yollarını ayıracaklarını dün itibariyle resmen açıklamışlardı.

İtalyan basını ise bu konuyla ilgili bazı çarpıcı iddialar ortaya attı ve Vettel'in son yarışının zaten geride kaldığını iddia etti.

Habere göre Vettel, Ferrari ile köprüleri attı ve İtalyan ekibi erkenden açıklama yapmaya zorladı.

Ferrari'nin resmi açıklamasından saatler önce Motorsport.com Almanya ve Auto Motor und Sport gibi Alman kaynaklar, Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını öğrendiler.

İddiaya göre haberlerin yayılmasını isteyen Vettel'di ve Ferrari'nin basın servisi de bu haberlere resmi bir açıklama ile yanıt vermek zorunda kaldı.

Şimdi Ferrari ve Vettel'in arasının pek iyi olmadı ve taraftarların 2020'de, planlanandan önce yollarını ayıracağı iddia edildi.

Söylentiye göre Ferrari, 2020 sezonunda Vettel'in yerine Antonio Giovinazzi ile yarışacak. İtalyan sürücü, Alfa Romeo'da yarışmasına rağmen ikinci pilotluk rolüyle Ferrari'ye katılabilir. Sözleşmesinde de istediği zaman çağrılabileceği yönünde bir madde var.

Bu sayede şampiyonluk savaşında Charls Leclerc'e yardımcı olacak. Vettel'in sezon başlaması halinde Leclerc'e yardım etmesi zaten beklenmeyecek bir şey.

Ancak Giovinazzi, takımda kalıcı olmayacak ve 2021'de takıma Carlos Sainz katılacak.

Şimdilik bu haber, İtalyan basınının ortaya attığı bir iddiadan ibaret gibi görünüyor.

Ancak Gİovinazzi, Ferrari'ye dönerse, Alfa Romeo da Robert Kubica'yı Kimi Raikkonen'in yanına getirecek.

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