Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, 2020'de Vettel'in yerine mi geçiyor?

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi, 2020'de Vettel'in yerine mi geçiyor?
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 07:22

İtalyan basınına göre Sebastian Vettel'in 2020'de Ferrari'de yarışmak istememesi halinde yerini Antonio Giovinazzi alacak.

Ferrari ve Sebastian Vettel, 2020 sezonun ardından yollarını ayıracaklarını dün itibariyle resmen açıklamışlardı.

İtalyan basını ise bu konuyla ilgili bazı çarpıcı iddialar ortaya attı ve Vettel'in son yarışının zaten geride kaldığını iddia etti.

Habere göre Vettel, Ferrari ile köprüleri attı ve İtalyan ekibi erkenden açıklama yapmaya zorladı.

Ferrari'nin resmi açıklamasından saatler önce Motorsport.com Almanya ve Auto Motor und Sport gibi Alman kaynaklar, Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını öğrendiler.

İddiaya göre haberlerin yayılmasını isteyen Vettel'di ve Ferrari'nin basın servisi de bu haberlere resmi bir açıklama ile yanıt vermek zorunda kaldı.

Şimdi Ferrari ve Vettel'in arasının pek iyi olmadı ve taraftarların 2020'de, planlanandan önce yollarını ayıracağı iddia edildi.

Söylentiye göre Ferrari, 2020 sezonunda Vettel'in yerine Antonio Giovinazzi ile yarışacak. İtalyan sürücü, Alfa Romeo'da yarışmasına rağmen ikinci pilotluk rolüyle Ferrari'ye katılabilir. Sözleşmesinde de istediği zaman çağrılabileceği yönünde bir madde var.

Bu sayede şampiyonluk savaşında Charls Leclerc'e yardımcı olacak. Vettel'in sezon başlaması halinde Leclerc'e yardım etmesi zaten beklenmeyecek bir şey.

Ancak Giovinazzi, takımda kalıcı olmayacak ve 2021'de takıma Carlos Sainz katılacak.

Şimdilik bu haber, İtalyan basınının ortaya attığı bir iddiadan ibaret gibi görünüyor.

Ancak Gİovinazzi, Ferrari'ye dönerse, Alfa Romeo da Robert Kubica'yı Kimi Raikkonen'in yanına getirecek.

Alakalı video

Sonraki haber
Racing Point'le devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor

Önceki haber

Racing Point'le devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
51 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

2
Formula 1

Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"

3
Formula 1

Racing Point'le devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor

1s
4
Formula 1

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"

5
Formula 1

Button: "Vettel gibi bir yeteneği kaybetmek üzücü olur"

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Giovinazzi, 2020'de Vettel'in yerine mi geçiyor?
F1

Giovinazzi, 2020'de Vettel'in yerine mi geçiyor?

Racing Point'le devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor
F1

Racing Point'le devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor

Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi
F1

Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi

Button: "Vettel gibi bir yeteneği kaybetmek üzücü olur"
F1

Button: "Vettel gibi bir yeteneği kaybetmek üzücü olur"

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"
F1

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.