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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, 2020'de "istikrarlı olmak" istiyor

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Giovinazzi, 2020'de "istikrarlı olmak" istiyor
Ekleyen:
, Editör
9 Oca 2020 13:33

Antonio Giovinazzi, gelecek yılki Formula 1 sezonunda istikrarlı bir performansa sahip olmak istediğini söyledi.

Ferrari'nin genç sürücü akademisinin bir parçası olan Antonio Giovinazzi, Ferrari'nin desteğiyle birlikte bu yıl Alfa Romeo'ya katılmıştı.

İtalyan sürücü, istikrarsız bir yıl geçirdi ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans gösterince takımda kalmayı başardı.

Ancak gelecek yıl hem Alfa Romeo hem de Ferrari, İtalyan sürücünün performansını yükseltmesi gerektiğini söylediler.

Giovinazzi de istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

İtalyan pilot, "Gelecek yıl istikrarlı şekilde ilk on içerisinde yer almaya ihtiyacım var."

“Her yarışta belki bir veya iki puan almalıyım. Bu, sezon sonunda fark yaratan şey olacak."

"Gelecek yıl kesinlikle daha hazır olacağım. Bu sezon çok fazla şey öğrendim. Bu yüzden daha istikrarlı olmam ve daha fazla puan almam gerekiyor."

"Pazar günü için gridin önünde yer almak kilit nokta olabilir ve bunu yapmamız gerekiyor. Gridin önünde başladığınızda orada kalmak çok daha kolay oluyor. Bence cumartesi günleri odaklanmamız gereken yer burası." dedi.

İtalyan pilot, Brezilya Grand Prix'sinin takımın motivasyonunu arttırdığını da söyledi.

"Bu yıla bakarsak, Brezilya hem benim hem de takım için en iyi sonuçlardan biriydi. Bundan gerçekten memnun kaldım."

“Sezonun sonuna doğru motivasyon her zaman düşüyor. Herkes oldukça yorgun oluyor. Ama bu harika sonuçla beraber tüm insanların ve mekanikerlerin motivasyonu arttı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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