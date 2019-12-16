Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"

Bu yıl yarışlara geri dönen Antonio Giovinazzi, başlangıçta istediği performansı sergileyemedi ve beklentilerin altında kaldı.

Ancak sezon ilerledikçe tempo yakalamaya başladı ve özellikle tek turda Kimi Raikkonen'e yakındı.

Buna karşılık sezonu sadece 14 puanla tamamlayabildi ve gelecek yıl da Alfa Romeo için yarışacak.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Giovinazzi, 2020'de daha güçlü olması gerektiğini kabul ediyor.

Giovinazzi, "Bu sezondan gelecek sezona taşıyabileceğim pek çok şey var. Gelecek yıl Melbourne'e gittiğimiz çok daha hazır olacağım ve bu kış hem benim hem de Kimi'nin çok fazla çalışmasının oldukça önemli olacağını düşünüyorum.

"İyi bir araca sahip olabilmek için elimizden geldiğince çalışacağız ve bu bence hem bizim hem de takımımız için en önemli şey."

"Geriye dönüp bakarsak Monza ve Singapur bizim için iyiydi. Bizim için en iyi sonuç ise Brezilya yarışıydı. Bu üçünde gerçekten iyi anılara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kötü anılara bakarsam, bence Spa onlardan biriydi."

“Ama dersler çıkarabilmek için kötü anılara ihtiyacınız vardır ve bu sayede gelecek yıl daha güçlü bir pilot haline gelebilirim." dedi.

Giovinazzi, iki hafta önce yapılan Abu Dabi yarışının Alfa Romeo takımı için kötü bir sezon finali olduğunu, ancak Mart ayındaki Melbourne yarışında daha güçlü hale gelmek için sezon sonu testlerini ve kış tatilini kullanmaya kararlı.

Giovinazzi, "Kesinlikle zor bir yarıştı. Farklı stratejiler denedik, yumuşak lastiklerle başladım ve ilk birkaç turumuz iyi geçti ancak ondan sonra sert lastiklere geçen ilk kişi bendim ve DRS'siz şekilde Williams'ın arkasına sıkışıp kaldım. Bu sadece zor bir yarıştı ve hızlı değildik. Artık kışın gelecek sezon daha iyi olmak için çalışacağım." dedi.

Çeviri: İnci Beğen