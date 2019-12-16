Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 06:30

Antonio Giovinazzi, bu yıl zaman zaman yaşadığı sorunların ardından gelecek yıl çok daha güçlü bir pilot haline gelmek istediğini söyledi.

Bu yıl yarışlara geri dönen Antonio Giovinazzi, başlangıçta istediği performansı sergileyemedi ve beklentilerin altında kaldı.

Ancak sezon ilerledikçe tempo yakalamaya başladı ve özellikle tek turda Kimi Raikkonen'e yakındı.

Buna karşılık sezonu sadece 14 puanla tamamlayabildi ve gelecek yıl da Alfa Romeo için yarışacak.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Giovinazzi, 2020'de daha güçlü olması gerektiğini kabul ediyor.

Giovinazzi, "Bu sezondan gelecek sezona taşıyabileceğim pek çok şey var. Gelecek yıl Melbourne'e gittiğimiz çok daha hazır olacağım ve bu kış hem benim hem de Kimi'nin çok fazla çalışmasının oldukça önemli olacağını düşünüyorum.

"İyi bir araca sahip olabilmek için elimizden geldiğince çalışacağız ve bu bence hem bizim hem de takımımız için en önemli şey."

"Geriye dönüp bakarsak Monza ve Singapur bizim için iyiydi. Bizim için en iyi sonuç ise Brezilya yarışıydı. Bu üçünde gerçekten iyi anılara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kötü anılara bakarsam, bence Spa onlardan biriydi."

“Ama dersler çıkarabilmek için kötü anılara ihtiyacınız vardır ve bu sayede gelecek yıl daha güçlü bir pilot haline gelebilirim." dedi.

Giovinazzi, iki hafta önce yapılan Abu Dabi yarışının Alfa Romeo takımı için kötü bir sezon finali olduğunu, ancak Mart ayındaki Melbourne yarışında daha güçlü hale gelmek için sezon sonu testlerini ve kış tatilini kullanmaya kararlı.

Giovinazzi, "Kesinlikle zor bir yarıştı. Farklı stratejiler denedik, yumuşak lastiklerle başladım ve ilk birkaç turumuz iyi geçti ancak ondan sonra sert lastiklere geçen ilk kişi bendim ve DRS'siz şekilde Williams'ın arkasına sıkışıp kaldım. Bu sadece zor bir yarıştı ve hızlı değildik. Artık kışın gelecek sezon daha iyi olmak için çalışacağım." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

Robert Kubica, Williams FW42, battles with Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Robert Kubica, Williams FW42, battles with Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sonraki haber
Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

Önceki haber

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

Sonraki haber

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Video: Hamilton Ferrari'ye, Alonso Mercedes'e - 15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

2
Formula 1

Verstappen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

3
Formula 1

Ferrari, Şubat ayında neden iki araç test edecek?

4
Formula 1

Vettel için "McLaren ile görüştü" iddiası!

5
Formula 1

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

Son Videolar

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:20
Formula 1

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Hamilton - Rossi araç takası 06:05
Formula 1

Hamilton - Rossi araç takası

Son Haberler

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı
F1

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"
F1

Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"
F1

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

Video: Hamilton Ferrari'ye, Alonso Mercedes'e - 15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Hamilton Ferrari'ye, Alonso Mercedes'e - 15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ricciardo: “Renault’ya geçişimi hiçbir zaman sorgulamadım”
F1

Ricciardo: “Renault’ya geçişimi hiçbir zaman sorgulamadım”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.