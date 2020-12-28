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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, 2020'de "çok geliştiğini" söyledi

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Giovinazzi, 2020'de "çok geliştiğini" söyledi
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Kendine yeni bir Alfa Romeo sözleşmesi kazanan Antonio Giovinazzi 2020’de bir F1 sürücüsü olarak “çok geliştiğini” söyledi.

İtalyan pilot Ferrari’nin genç sürücü programının bir parçasıydı ve F2’de Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman çok etkileyici performanslar gösterirken Giovinazzi ise koltuğunu korumak için baskı altında kaldı.

Sezon sonuna gelirken Ferrari Alfa Romao’da Giovinazzi’yle bir yıl daha devam etmeye karar vererek Schumacher’e Haas’tan bir koltuk vermeyi tercih etti.

Bu 2019’dan beri takımla tüm sezon yarışan Giovinazzi’nin Alfa Romeo’yla 3 senesi olacak.

Performansını değerlendiren Giovinazzi 2. tam sezonunda iyi gelişme gösterdiğini düşünüyor.

Giovinazzi, “Çok geliştiğimi söyleyebilirim ve araçla, takımla ve diğer her konuda artık daha rahat hissediyorum.”

“Bu her genç sürücüsünün kariyerinde söylediği bir şey: ilk sezonunuzda her zaman biraz daha tedirgin oluyorsunuz. Her şey sizin için henüz yeni ve artık şimdi her konuda daha rahat hissediyorum.”

“Tabii ki henüz geliştirebileceğim çok şey var ve gelecek sezon da bunu yapmak istiyorum. Knedimi geliştirmek adına bir adım daha atmak istiyorum.”

Giovinazzi attığı en büyük adımın yarış performansı konusunda olduğunu düşünüyor, hem kalkışları hem de genel yarış hızı olarak.

En çok hangi alanda kazanım gösterdiği sorulduğunda Giovinazzi, “Bence birçok alanda. En çok yarışta diyebilirim çünkü geçen sezon kötü noktalarımdan biriydi.”

“Önceden pek iyi olmadığım ilk turda, bu sene sezon boyunca başarılıydım. Yarış hızında da iyi gelişim gösterdiğimi düşünüyorum.”

“Tabii ki Kimi’nin (Raikkönen) ne yaptığını izlememin de faydası oldu çünkü bence griddeki en iyi pilotlardan biri. Yani evet, gelişimimden memnunum ama henüz yapılacak çok şey var.”

Alfa Romeo’yu üreticiler şampiyonasında 8.liğe taşıyan Giovinazzi ve Raikkönen’in her ikisi de, 2020 sezonunu dörder puanla tamamladılar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jonathan Noble

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