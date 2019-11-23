Giovinazzi: “2020 beklentilerimiz oldukça iyi”

Son yarış Brezilya'da iyi bir performans sergileyen Giovinazzi, kendisi adına sezonun en iyi sonucu olan beşinci sırayı yakalamıştı.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio‘nun lansmanında konuşan İtalyan sürücü, hem bu sezonu değerlendirdi hem de gelecek yıl hakkımda konuştu.

Giovinazzi, “Özellikle başlangıçta zor bir sezon geçirdim. Ancak yılın ikinci yarısında ilerleme kaydettim. Nispeten genç bir ekibimiz var ve gelişmemiz gerekiyor. Bunu dördüncü ve beşinci olduğumuz Brezilya Grand Prix'sinde gerçekleştirdik. Bu, sezonun en iyi sonucu ve gelecek için cesaret verici.”

“Brezilya'da her şeyi doğru yaptık. Takım için mutluyum. Pek çok puan kazandık. Bunlara ihtiyacımız vardı.”

“Sezonun sonu öncesinde sadece Abu Dhabi Grand Prix'si kaldı. Şampiyonayı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyoruz ve kışın gelecek yılın hazırlıklarına odaklanacağız. Bu, bizim için çok önemli olacak, bu yüzden aracı ilk testlere hazırlamak için hemen çalışmaya başlamanız gerekiyor.”

“Sözleşmemin uzatılmasından çok memnunum. Sezonun ikinci yarısında ilerleme kaydettim ve takım bunu fark etti. Gelecek sezonu Alfa Romeo'da geçirecek olmak harika. Yine aynı insanlar ve aynı takım arkadaşım benimle kalacak.”

“Amacım profesyonel şekilde ilerlemeye devam etmek. Hâlâ gencim ve gelişmeliyim, bu yüzden gelecek sene daha fazla puan almak için çaba göstereceğim ve takım için mümkün olduğunca fazla puan kazanmaya çalışacağım. Beklentilerimiz iyi, ancak düzenli olarak yeni parçalar hazırlamanız ve puan kazanmanız gerekiyor.” dedi.