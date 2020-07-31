Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı

Giovinazzi, seansın ilk yarım saati geride kalırken aracının kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda spin attı. İtalyan sürücü lastiklerine büyük hasar verdi ve aynı zamanda aracın tabanı da hasar gördü.

İtalyan sürücü buna rağmen güçlükle de olsa yola devam etti ve Hangar Düzlüğü'nden Stowe'a doğru giderken pek çok parçayı kaybetti.

Bundan ötürü yarış kontrol, seansı kırmızı bayrakla durdurmak ve pisti temizlemek zorunda kaldı.

Giovinazzi sonrasında, "Aracın durum ne olursa olsun gereksiz bir yavaşlıkta, dengesizlikte veya başka sürücülere veya herhangi bir kişiye zarar yaratabilecek bir şekilde sürülmemesi" hakkında olan FIA Sportif Yönetmelikleri uyarınca incelemeye alındı

Hakemler inceleme sonrası Giovinazzi'nin pite dönmeye çalışırken etrafa parçalar saçtığına ve diğer pilotlar için tehlike oluşturduğuna karar verdi. Bundan ötürü de kendisine uyarı verildi. Uyarı, kınama cezasının bir üzerinde yer alıyor.

Giovinazzi seansı 18. sırada noktalamıştı.