Gina Schumacher, Verona'daki binicilik etkinliğinde babasının tulumunu giydi
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Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher, Verona'daki bir binicilik etkinliğinde babasının kaskını ve tulumunu giydi.
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in 22 yaşında bir kızı bulunuyor. Gina Maria, biniciliği seviyor ve bu alanda pek çok başarısı bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Verona'da düzenlenen bir binicilik yarışmasına katılan Gina Maria, babasının kaskını ve tulumunu giydi.
Ayrıca atı için de özel bir tasarım yaptı. Gina Maria böylelikle babasını ve Ferrari fanlarını mutlu etti.
Gina Maria etkinlik sonrası La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Verona'da harika vakit geçirdim. Ailemizi temsil ettim ve kostümde Ferrari temasını seçtim. Ferrari bir efsane. Bu yüzden hazırlık için çok fazla çaba ve vakit gerekiyordu." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Gina Schumacher, Verona'daki binicilik etkinliğinde babasının tulumunu giydi
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