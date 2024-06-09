Geride kalan Ferrari, lastikleri çalıştıramadığını düşünüyor

Ferrari'de hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz Montreal'deki sıralama turlarının ilk bölümünde elenmekten kurtulamadılar.

Vasseur, lastik stratejisinde yaşanan sorunların Ferrari'yi olumsuz etkilediğini belirtti.

Ferrari patronu, "Kullanılmamış son lastik seti, sıralama turlarının son bölümü için ayrılmıştı. Ancak ilk bölümde sadece bir set yumuşak kullanan Mercedes hariç tüm takımlar aynı durumdaydı."

"Mercedes, ilk seansta bir set yumuşak lastik kullanarak avantaj yakaladı."

Kullanılmış ve yeni lastikleri hangi sırayla kullanacaklarına karar vermekte zorlandıklarını belirten Vasseur, "Olasılık 50/50 idi."

"Sanırım herkes lastikle ilgili sorunlar yaşadı, belki de bizi diğerlerinden biraz daha fazla etkiledi..."

"Şunu da unutmamak gerekiyor; George Russell pole pozisyonunu yeni lastiklerle değil, kullanılmış lastiklerle kazandı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cuma günü antrenmanlarda hem ıslak pistte hem de kuru asfaltta iyi bir tempo yakaladıklarını belirten Vasseur, Cumartesi günü lastikleri yeterince ısıtmakta zorlandıklarını söyledi.

"Bugün ilk virajda sorun yaşamaya başladık. Zamanın yüzde 50'sinden fazlasını tam da bu virajda kaybettik."

"Aynı zamanda sonuçlar da çok yakın."

"Örneğin, Sergio Perez sadece 16. olabildi çünkü 0.1 ya da 0.2 saniye kaybedince hemen eleniyorsunuz."

Carlos Sainz'ın son turunda Charles Leclerc'ten 0.3 saniye daha hızlı sürdüğünü, ancak son virajda hata yaptığını belirten Vasseur, "Yapacak bir şey yok. Bence rekabetin bu kadar arttığını görmekten memnun olabiliriz."

"Tabii ki kendimizi 11. ve 12. pozisyonlarda bulduğumuz için mutlu değiliz." dedi.

Değişen hava koşulları nedeniyle antrenman ve sıralama turlarının zor geçtiğini belirten Vasseur, bunun bir bahane olamayacağını söyledi.

"Sadece daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Pazar günü için hava tahmini iyi değil, bu nedenle yarış kaotik olabilir, ancak geri dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Neyse ki iyi bir yarış tempomuz var."