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Formula 1 Haberler

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Nico Rosberg sadece 35 yaşında ve serideki diğer sürücüler olan Kimi Räikkönen (41), Fernando Alonso (39) ve Lewis Hamilton (36)'dan daha genç olsa da, Formula 1'e geri dönüş ihtimalini reddetti. 2016 dünya şampiyonu, ilk kez bu Cuma, TSi 18.00'da Formel.de'nin YouTube kanalında yayınlanacak ''özel'' röportajda bunu açıkladı.

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Rosberg, 2 Aralık 2016 tarihinde, Viyana'da sürpriz bir şekilde seriden ayrıldığını açıklamıştı fakat Alman pilotun, Mercedes'le hâlâ iki senelik bir anlaşması bulunuyordu. Anlaşmanın sona erdirilmesinin şartlarından biri olarak, 2016 dünya şampiyonunun, 2017'de ve 2018'de Formula 1'de başka bir takımda yarışmasına izin verilmemişti.

Rosberg, 2019 sezonunda yine özgürlüğüne kavuşmuştu ve o dönemde, birkaç takımın koltuğu uygundu. Örneğin Renault, büyük bir isimle anlaşmak istiyordu (sonrasında Daniel Ricciardo'yla anlaştılar), Red Bull'da boşluk vardı ve Ferrari bile o sezon Kimi Raikkonen'in koltuğunu, Charles Leclerc'le değiştirmişti.

Fakat 2016 şampiyonu, Formula 1'den ayrıldıktan beri, seriye geri dönüş konusunda ''kesinlikle hiçbir şeyin yaşanmadığını'' açıklığa kavuşturdu ve bunun nedenini ise ''o sayfayı tamamen kapatmış olması'' olarak belirtti. En başından beri, ''onun için, bunun tamamen bittiği ve geride kaldığı, asla başka bir etkileşim olmayacağının'' herkes için açık olduğunu söyledi.

1. sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

1. sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: XPB Images

23 kez Grand Prix kazanan - ve şu anda Formula 1 galipleri listesinde 13. sırada yer alan- pilot, takımlar için etkileyici bir fırsat olabilirdi. Rosberg, şu ana kadarki en iyi iki pilotun ikisini birden aynı takımda (Michael Schumacher ve Lewis Hamilton) yenebilen tek isim olmasının dışında, katılacağı takıma, Mercedes'in çalışma şekli hakkında bilgi de getirebilirdi.

Bu da, farazi bir soruyu akıllara getiriyor: Eğer Ferrari, Nico'ya 30 milyonluk bir maaş teklif etseydi ve yeşilci projeleri için de ek olarak 20 milyon ayırsaydı, bu Rosberg'in tutumunu değiştirmez miydi? Son dönemlerde yeni nesil sürdürülebilir projelere öncülük eden girişimci bu varsayımı reddetti ve şu sözleri kullandı: ''Maaş, hiçbir zaman benim için bir rol oynamadı. Kontratımda hâlâ iki sezonum vardı ve maaşımda da bolca sıfır vardı.''

''Beni parayla motive edemezsiniz. Bu konu ilgimi çekmiyor. Kariyerimi istediğim şekilde bitirdim, şampiyonayı kazandım ve yeni hayatımdan mutluyum. Bu düşünce hiç gündemime gelmedi ve gelmeyecek de. Bu [serüven] bitti.''

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