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Geri dönen Sauber, 2024 F1 aracı C44'ü tanıttı

Stake Sauber F1 takımı, 2024 Formula 1 sezonunda kullanacağı C44'ü ve renk düzenini tanıttı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Temiz C44

2018'de Alfa Romeo ile sponsorluk anlaşması imzalayan takım, 2019'da Sauber ismini tamamen bırakarak Alfa Romeo'ya dönüşmüştü. Bu anlaşma 2023 sonuna kadar devam etti ve takım bu sürede Alfa Romeo F1 takımı olarak yarıştı.

Ancak Sauber'in 2026 için Audi'nin fabrika takımı olmak için anlaşmasıyla Alfa Romeo ile anlaşma yenilenmedi. Bunun üzerine Stake ve Kick sponsorluğunda Sauber ismi F1'e geri dönmüş oldu.

Temiz C44

Temiz C44

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Sauber, en son 2018'de C37 ismini kullanmış, daha sonra araç ismini de Alfa Romeo'ya bırakmıştı. 2024 F1 aracında aradaki yıllar es geçildi ve C44 adı kullanıldı.

Takım, bu akşam Londra'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde C44'ünün çarpıcı yeni görünümünü tanıttı.

İsviçreli ekip, Alfa Romeo anlaşması ile 2026'da tam Audi fabrika takımına geçiş arasındaki iki yıllık boşluktan yararlanarak Stake'in tek isim sponsoru olduğu ilk sezon için yeşil ve siyah bir görünüm hazırladı.

Temiz C44

Temiz C44

Fotoğraf: Sauber F1 Team

C44, 21-23 Şubat tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak resmi F1 testinden önce Cuma günü Barselona'da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu tarafından sürülecek.

Yeni araç, teknik direktör James Key'in katkılarıyla geliştirilen ilk araç, ancak eski McLaren çalışanı Eylül ayında takımda çalışmaya başladığında proje çoktan başlamıştı.

Takım tarafından "agresif bir şekilde yeniden tasarlanmış" bir aerodinamik pakete ve daha önce Red Bull ve McLaren tarafından kullanılan ve öncelikle aero avantajı yaratması amaçlanan bir konfigürasyon olan çekme çubuklu ön süspansiyona geçiş yaptı.

Temiz C44

Temiz C44

Fotoğraf: Sauber F1 Team

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