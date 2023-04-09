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George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?

Mercedes YouTube kanalındaki bir videoda pistleri sınıflandıran George Russell'ın listesinde sürpriz seçimler mevcut.

Altay Gök
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George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?
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YouTube kanalını oldukça aktif kullanan Mercedes'in son videosunun konuğu; Avustralya'da yarış dışı kalarak olası bir podyumu kaçıran George Russell oldu.

GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) başkanı olarak gerek pist üstü, gerek pist dışı birçok konuya hakim olduğu bilinen Russell'dan takvimdeki tüm pistleri seviye seviye sınıflandırması istendi.

 

İngiliz pilotun sıralaması şu şekilde:

Üst seviye – Imola, Silverstone, Suzuka, Spa, Zandvoort, Cidde, Interlagos

Üst seviye/Gayet iyi – Monako

Gayet iyi – COTA, Monza, Macaristan, Singapur, Katar 

Gayet iyi/İyi – Montreal

İyi – Barselona, Abu Dhabi , Melbourne, Bahreyn, Miami

Vasat – Meksika, Bakü, Red Bull Ring

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