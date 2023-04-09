George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?
Mercedes YouTube kanalındaki bir videoda pistleri sınıflandıran George Russell'ın listesinde sürpriz seçimler mevcut.
YouTube kanalını oldukça aktif kullanan Mercedes'in son videosunun konuğu; Avustralya'da yarış dışı kalarak olası bir podyumu kaçıran George Russell oldu.
GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) başkanı olarak gerek pist üstü, gerek pist dışı birçok konuya hakim olduğu bilinen Russell'dan takvimdeki tüm pistleri seviye seviye sınıflandırması istendi.
İngiliz pilotun sıralaması şu şekilde:
Üst seviye – Imola, Silverstone, Suzuka, Spa, Zandvoort, Cidde, Interlagos
Üst seviye/Gayet iyi – Monako
Gayet iyi – COTA, Monza, Macaristan, Singapur, Katar
Gayet iyi/İyi – Montreal
İyi – Barselona, Abu Dhabi , Melbourne, Bahreyn, Miami
Vasat – Meksika, Bakü, Red Bull Ring
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