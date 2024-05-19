Russell Imola'da Q3'te gösterdiği performanstan memnun

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Mercedes her iki pilotunu da Q3'e taşıyabildi. George Russell Q3'te attığı turla Ferrari pilotu Russell'ın yalnızca 1 milisaniye arkasında kalarak Q3'ü 6. olarak tamamladı ve bu durumun can sıkıcı olmasına rağmen yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını düşünüyor.

George Russell, "Q3'teki son çabalarımdan dolayı mutluyum. Gerçekten güçlü bir turdu ve genel olarak benim için iyi bir seanstı. Rakiplerinizden birinin yalnızca 1 milisaniye gerisinde kalmak can sıkıcı bir durum ancak bence yapabileceğimizin en iyisi buydu. Bu yüzden P6'nın adil bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bu pistte maalesef geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden yarışta çok fazla geçiş olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım ve pozisyonlar kazanırız."

George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Araç geçen yarışlara kıyasla çok daha iyi hissettiriyor. Tabii ki her şey tur süreleriyle ilgili, bu yüzden sadece çalışmamız ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Diğer takımların nasıl ilerleme katettiğini gördük ve bu da bize cesaret veriyor." dedi.