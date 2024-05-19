Russell Imola'da Q3'te gösterdiği performanstan memnun
George Russell Cumartesi günü Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında gösterdiği performanstan memnun.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Mercedes her iki pilotunu da Q3'e taşıyabildi. George Russell Q3'te attığı turla Ferrari pilotu Russell'ın yalnızca 1 milisaniye arkasında kalarak Q3'ü 6. olarak tamamladı ve bu durumun can sıkıcı olmasına rağmen yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını düşünüyor.
George Russell, "Q3'teki son çabalarımdan dolayı mutluyum. Gerçekten güçlü bir turdu ve genel olarak benim için iyi bir seanstı. Rakiplerinizden birinin yalnızca 1 milisaniye gerisinde kalmak can sıkıcı bir durum ancak bence yapabileceğimizin en iyisi buydu. Bu yüzden P6'nın adil bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bu pistte maalesef geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden yarışta çok fazla geçiş olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım ve pozisyonlar kazanırız."
George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Araç geçen yarışlara kıyasla çok daha iyi hissettiriyor. Tabii ki her şey tur süreleriyle ilgili, bu yüzden sadece çalışmamız ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Diğer takımların nasıl ilerleme katettiğini gördük ve bu da bize cesaret veriyor." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell, Verstappen ile takım arkadaşı olmaya sıcak bakıyor
Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"
Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"
Mercedes, "küçük yorgan" sorununu çözmeye yakın
Aero şefi ile yollarını ayıran Mercedes, Ferrari'den iki personel daha alıyor
Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?
Son Haberler
Hamilton: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"
Horner: "Max, pist sınırı ihlali nedeniyle çok büyük baskı altındaydı"
Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar