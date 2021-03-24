Russell, Williams’a Mercedes zihniyetini getirdiğini düşünüyor

Genç İngiliz pilot, Lewis Hamilton’ın yerine piste çıktığı Sakhir Grand Prix'sinde Mercedes'le olan çalışmalarından etkilenmiş.

Russell, Mercedes’le tek Grand Prix’ye katılmış olsa da, bunun Mercedes gibi şampiyon bir takımın zihniyetini öğrenmesi için yeterli bir süre olduğunu söyledi.

İngiliz pilot Mercedes’le sürüşün öz güvenini arttırdığını ve kazandığı tecrübelerin faydalı olduğunu belirtti.

Mercedes’ten öğrendiklerini sezon öncesinde Williams’ta uyguladığını söyleyen Russell, Mercedes zihniyetinin etkileyici olduğunu da ekledi.

İngiliz pilot, ‘’Bence Mercedes çok analitik ve detaylar konusunda dikkatliler.’’

‘’Mühendislerinin nasıl çalıştığını [Williams’a] taşıyabildim ve bu ilginçti.’’

‘’İkisinden de biraz alıp, kendim adına en iyi olan için birleştirebilirim. Aynı zamanda, orada verilerle ilgili öğrendiğim küçük detaylar vardı ve bunu burada biraz uygulamaya çalıştım. Hepsi işe yarıyor.’’

Ancak, bazı yaklaşımlar Russell’a yardım etse de, Mercedes’te işe yarayan her şeyi Williams’a taşıyamayacağını biliyor.

‘’Günün sonunda, F1 çok dinamik ve aracından en iyisini nasıl alacağınızı öğrenmelisiniz. Bu eğer Mercedes’te çalışıyorsa, Williams’ta çalışacağı anlamına gelmez.’’

‘’Başka öğrendiğim şey de, dinamik olmak. Araçtan en iyisini çıkarmak ve araca uymak adına sürüş stilimi biraz değiştirdim. Aynı şekilde, Williams’a döndüğüm zaman da, sürüşümü geri döndürdüm çünkü bir Mercedes’te yapıp, Williams’ta yapamayacağım şeyler var.’’

Sezon sonunda Russell’ın Williams’la olan üç yıllık sözleşmesi bitecek ve genç pilot, 2022 yılında Mercedes’ e geçmeyi umuyor.