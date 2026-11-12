Formula 1

George Russell, kendi karting akademisini kurdu!

George Russell, geleceğin yetenekli pilotlarını keşfetmek ve kariyerlerinin ilk aşamalarında onlara destek olmak amacıyla kendi karting akademisi GR63 Academy'yi hayata geçirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 10:30

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell’ın hayata geçirdiği GR63 Academy, Formula 1 pilotlarının tamamının kariyerlerinin ilk yıllarında yeteneklerini geliştirdiği karting sporuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Son yıllarda motor sporlarında kariyer yapmanın maliyeti önemli ölçüde arttı. Uluslararası seviyede kartingde bir sezon geçirmek altı haneli rakamlara ulaşan bütçeler gerektiriyor. Bu durum, birçok yetenekli genç için motor sporlarını erişilmesi zor bir alan haline getiriyor.

Kendi kariyerinin ilk dönemlerindeki masraflar için babası Steve'e toplamda 1.5 milyon sterlin geri ödeyen Russell, bu soruna çözüm bulmak amacıyla karting akademisini kurdu.

Russell, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "GR63 Academy'yi sizlere tanıtmaktan büyük gurur duyuyorum."

"Karting benim için her şeyin başladığı yer ve kariyerimde çok önemli bir rol oynadı. Yetenekli genç pilotların, özellikle bütçelerin kısıtlı olduğu dönemlerde ne kadar zorlandıklarını biliyorum."

"GR63 Academy ile geleceğin gizli yıldızlarını keşfederek potansiyellerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları desteği ve rehberliği sağlayarak motor sporlarına bir şeyler geri vermek istiyorum."

"Silverstone'daki ilk iki turun ardından, 2027 yılında GR63 Academy'ye katılacak 25 kişiyi belirleyeceğim."

"Bu projenin hayata geçirilmesine yardımcı oldukları için Silverstone'a ve BRDC'ye teşekkür ederim."

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- Motorsport.com Ekibi

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