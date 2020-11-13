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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

George Russell grid cezası aldı

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George Russell grid cezası aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, güç ünitesindeki değişikliklerden ötürü Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

Sezonun ilk motor cezası bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde verilecek. Williams F1 pilotu Russell, kullanılmasına izin verilen motor sınırını aştığı için grid cezası alacak.

Yapılan açıklamaya göre Russell, yeni bir içten yanmalı motor, yeni bir turbo ve yeni bir MGU-H ünitesine geçti.

Bu, Russell'ın sınırı aştığı anlamına geliyor. Sonuç olarak Russell, sıralama turlarının ardından son sıraya düşecek ve yarışa en geriden başlayacak.

Russell ayrıca bu yılki ikinci MGU-K ünitesine geçti ancak bu konuda sınırı aşmadığı için ceza almayacak.

FIA, Sergio Perez'in de yeni bir MGU-K ünitesine geçtiğini doğruladı. Ancak Perez, sınırı aşmadığı için ceza almayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Lokasyon İstanbul Park
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Basile Davoine

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