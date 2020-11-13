George Russell grid cezası aldı

Sezonun ilk motor cezası bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde verilecek. Williams F1 pilotu Russell, kullanılmasına izin verilen motor sınırını aştığı için grid cezası alacak.

Yapılan açıklamaya göre Russell, yeni bir içten yanmalı motor, yeni bir turbo ve yeni bir MGU-H ünitesine geçti.

Bu, Russell'ın sınırı aştığı anlamına geliyor. Sonuç olarak Russell, sıralama turlarının ardından son sıraya düşecek ve yarışa en geriden başlayacak.

Russell ayrıca bu yılki ikinci MGU-K ünitesine geçti ancak bu konuda sınırı aşmadığı için ceza almayacak.

FIA, Sergio Perez'in de yeni bir MGU-K ünitesine geçtiğini doğruladı. Ancak Perez, sınırı aşmadığı için ceza almayacak.