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Formula 1 İtalya GP

Russell: "Önemli olan Kimi'nin zarar görmemiş olması"

George Russell, Kimi Antonelli'nin yaşadığı kazadan sonra iyi olmasına sevindiğini belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes pilotu George Russell, Kimi Antonelli'nin antrenmanlarda yaşadığı kazadan sonra iyi olmasına sevindiğini ifade etti.

Russell, Mercedes'in cuma günü gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, Lewis Hamilton’ın zirvede yer almasının kendileri için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.

George Russell şunları söyledi: "Öncelikle, Kimi'nin iyi olduğunu gördüğüm için mutluyum."

"Bu boyutta bir kaza görmek asla hoş değil ve en önemli şey onun zarar görmemiş olması. Mekanikler aracı 2. antrenman için hazırlamakta harika bir iş çıkardılar."

"Kırmızı bayrak öncesi ve sonrası yaklaşık 30 dakikalık iyi bir sürüş gerçekleştirdik, bu yüzden onlara büyük bir teşekkür borçluyum."

"Araç iyi görünüyor. Lewis de harika bir iş çıkardı."

"Ben de 2. antrenmanın sonunda birkaç hızlı tur denemesi yaptım ama esas olarak uzun sürüşe odaklandım."

"Yeniden asfalt, gün boyunca oldukça hızlı gelişiyordu. Hafta sonu boyunca bu değişikliklere duyarlı olmamız gerekiyor. Benim açımdan en verimli cuma olmasa da, elimizde değerlendirecek çok sayıda iyi veri var."

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