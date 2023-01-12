Genesys, Scuderi Ferrari'nin yeni partneri oldu
Yakın zamanda iki önemli sponsoruyla yollarını ayıran Ferrari, Genesys ile anlaştığını açıkladı.
Ferrari geçtiğimiz günlerde hem Velas hem de SnapDragon ile yollarını ayırmıştı. RacingNews365'e göre bu iki ortağın gidişi 55 milyon dolarlık bir kayba yol açtı.
Fakat şimdi Ferrari, Genesys ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu marka hem Formula 1 hem de Hypercar programında İtalyan ekiple çalışacak.
Anlaşmanın mali değeri bilinmiyor ancak kapsamı düşünüldüğünde, çifte haneli bir rakam ödemeleri oldukça muhtemel.
Anlaşma kapsamında Genesys logoları, yeni Ferrari F1 aracının üzerinde yer alacak.
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Genesys'in takım partneri olarak Scuderia Ferrari'ye katılmasından ve LMH programımızda da yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." derken, "İki işletme arasındaki sinerjinin her iki tarafa da büyük değer katacağına eminim." diye ekledi.
Yeni araç 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek lansmanla tanıtılacak ve o zamana kadar bir dizi sponsorun daha açıklanması bekleniyor.
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