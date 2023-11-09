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General Motors, Formula 1'e sadece Andretti kabul edilirse girecek

General Motors, Andretti'nin reddedilmesi halinde Cadillac markasının başka bir takımla Formula 1'e girebileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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Michael Andretti

Amerikalı üretici, 2025 veya sonrasında Formula 1'e girmek adına Andretti Global ile ortaklık kuracağını açıklamıştı.

Ancak FIA tarafından bu plana yeşil ışık yakılsa da, FOM -ticari sebeplerden ötürü- pek de sıcak yaklaşmadı.

Liberty'nin F1 gridine 11. bir takım ekleme fikrine sıcak bakmamaları nedeniyle şimdilik bu planın geleceği belirsizlik içerisinde.

FOM şu anda fazladan bir takıma sahip olmanın mali sonuçlarını değerlendiriyor ve sadece spora fayda sağlayacaksa bu karara yeşil ışık yakacağını söylüyor.

GM gibi büyük bir üreticinin sporda yer almasının F1 için önemli olacağı biliniyor fakat Andretti spora kabul edilmezse, o zaman Cadillac için başka bir F1 takımıyla anlaşabileceklerine inanılıyor.

Ancak GM, sadece Andretti ile Formula 1'e girmeyi düşündüğünü açıkladı ve bu söylentilere son verdi.

Haber ajansı AP'ye başka bir takımla çalışma olasılığı hakkında konuşan GM başkanı Mark Reuss şunları söyledi: "GM, F1'de yer almak için Andretti ile ortaklık kurmakta kararlı."

"Andretti-Cadillac  birlikteliği, motor sporlar dünyasında uzun bir başarı geçmişine sahip olan, yarış için kurulmuş iki eşsiz markayı bir araya getiriyor."

Andretti Cadillac logo

Photo by: Andretti Autosport

Andretti Cadillac logo

GM'nin diğer takımlarla işbirliği yapma olasılığı F1 padoğunda birkaç kez gündeme geldi ve kısa süre önce Williams F1 takım patronu James Vowles böyle bir üretici ile çalışma fikrine açık olduğunu dile getirdi.

Andretti'nin projesiyle ilgili görüşlerini açıklayan Vowles şunları söyledi: "Başından beri açık olduk, yeni oluşumlar gelmesi fikrinden memnunuz ancak bunun sonucunda pasta büyümeli, küçülmemeli. Şu ana kadar sadece küçüldü."

"Yani ne Andretti'ye ne de GM'e karşı değiliz. Tam tersi. GM'yi memnuniyetle karşılıyorum ve tabii ki işler yolunda gitmezse onlarla ilişki kurmayı umuyorum. Onlar sporu daha iyi hale getireceğini düşündüğüm inanılmaz bir oluşum."

Williams'ın General Motors ile aktif bir işbirliği arayışında olup olmadığı sorusuna Vowles, "Hayır. Benim söylemek istediğim GM gibi bir otomobil devinin sporumuzda yer almasının harika olacağı."

"Bu aşamada onları memnuniyetle karşılarız. Ancak Andretti ile bağlantılı oldukları açık. Yani bu bir soru değil ve şu anda onlarla görüşme halinde değiliz."

AP, GM'nin önümüzdeki hafta Las Vegas Grand Prix'sine üst düzey yöneticilerini göndererek FOM'un Andretti'nin katılımını onaylaması için lobi yapmayı planladığını da açıkladı.

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