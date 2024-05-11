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Formula 1 Miami GP

General Motors, Andretti projesinin başarısız olmasına izin vermeyecek

General Motor şirketinin motor sporları programını yöneten Eric Warren'a göre, Michael Andretti'nin projesinin başarısız olmasına izin vermeyecekler.

Ezel Tan
Eric Warren, Director of NASCAR Programs, General Manager

Fotoğraf: Jared C. Tilton/Getty Images

General Motors, Formula 1 için güç ünitesi tedarik etmeyi planlıyor ve 2028'de bu sıfatla dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorlar.

Fakat Andretti, bundan iki yıl önce yani 2026'da seriye girmek istiyor ve hedef başlangıçta Renault motoru kullanmadı.

Fakat GM en başından itibaren Andretti'ye sadece teknik destek değil, siyasi destek de sağlamayı amaçlıyor ve Formula 1 yönetimini Andretti'nin projesine yeşil ışık yakmaya ikna etmeye çalışıyor.

Michael Andretti, babası Mario ve Eric Warren'ın Stefano Domenicali ile yaptığı ön görüşmeler çoktan başladı.

The New York Times'a konuşan Warren, ”Teknik açıdan bakıldığında, bu projeyle ilgili hedeflerimize dair açıklama çoktan yapıldı ve başarısız olmasına izin vermeyeceğiz."

"Şirketimiz yarış üzerine kurulu ve yarıştığımız her seride başarılı olduk."

Cadillac logo

Cadillac logo

Fotoğraf: Art Fleischmann

"Kapımızı sürekli çalan çok sayıda F1 çalışanı var, üst düzey profesyonel isimler var. Ne yaptığımızı görüyorlar. Araç gelişimine nasıl yaklaştığımızın, tüm sistemlerimizin, altyapı kapasitemizin, aerodinamik, CFD teknolojisi ve yapay zeka da dahil olmak üzere tüm teknik kısımda kaydettiğimiz ilerlemenin farkındalar."

"Bu, Formula 1'deki teknik zorlukların karmaşıklığını hafife aldığımız anlamına gelmiyor. Fakat yarışları anlıyoruz, hangi yetenekleri işe alacağımızı biliyoruz ve elbette hem şirketimiz hem de ortaklarımızın gücünü kullanarak teknolojiye nasıl yatırım yapacağımızı biliyoruz."

"Tüm bunları kanıtlayabileceğimize inanıyoruz, zaten kanıtlıyoruz ve kanıtlamaya devam edeceğiz. İki markamızın (GM ve Andretti) güçlerini birleştirmesi halinde taraftarlara benzersiz bir şey sunabileceğimize inanıyoruz.”

Warren, Formula 1'in tekliflerini reddetmesine de anlam veremiyor.

Warren sözlerini şöyle sürdürdü: ”FOM'un yanıtını okuduğumuzda, buna katılamayacağımız açıktı ve sanırım dünyanın geri kalanı da buna katılmadı."

"Kamuoyunun tepkisinden de bu anlaşılıyordu, dolayısıyla reddedilmek bizi durdurmadı - bu süreç boyunca güçlü bir destek hissettik."

"Proje ivme kazanıyor, değeri ortada ve başarılı olacağımızı düşünüyoruz çünkü günün sonunda bir bütün olarak sporla, dünyanın her yerindeki taraftarlarla ilgilenmeye çalışıyoruz ve General Motors yönetiminin desteğine sahibiz. Bu da projeye özel bir değer katıyor."

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