Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

General Motors, Formula 1 organizasyonu tarafından spora katılım kısa bir süre önce reddedilmesine rağmen, gelecekte Andretti Cadillac birlikteliği ile spora tekrar katılım başvurusuna güvenlerinin devam ettiğini söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Andretti Cadillac logo

Andretti Cadillac logo

Andretti Autosport

F1'in 31 Ocak'ta Andretti'nin teklifi reddeden açıklamasından bu yana Amerikan otomotiv devinden gelen ilk resmi yorumda GM'nin performans ve motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Jim Campbell projenin hâlâ "hızla" ilerlediğini söyledi.

Cuma günü Daytona'da konuşan Campbell, aralık ayında ticari hak sahibi tarafından Andretti'ye gönderilen bir davetiyenin bir IT arızası nedeniyle kaybolmasının ardından takımın F1 ile bir toplantı talep ettiğini de yineledi.

Teklif Ekim ayında FIA tarafından onaylandı. Süreçteki bir sonraki adım olarak F1 CEO'su Stefano Domenicali ve çalışma arkadaşlarına iletildi.

Geçen ayki ret açıklamasında, özellikle Renault güç ünitesi ile geçirecekleri ilk yılın projenin potansiyel rekabet gücü sorgulandı.

Ancak Cadillac'ın kendi güç ünitesi 2028'de hazır olduğunda ve takım destekli bir katılım olduğunda farklı bir sonuç alabilmek için kapıyı açık bıraktı.

Campbell, "Andretti ile yaptığımız başvuru konusunda kendimizi çok iyi hissediyoruz." 

"FIA başvurumuzu diğer başvuranlarla karşılaştırarak inceledi. Ardından başvurumuza güvenoyu ve onay verdi."

"Açıkçası FOM açıklamasını yaptı ve biz de FOM ile bir takip toplantısı talep ettik Bunun üzerinde çalışacağız. Andretti ve Cadillac olarak rekabetçi bir giriş yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuza inanıyoruz."

"Bunun kolay olduğunu söylemiyoruz. Ancak iki kuruluş olarak tarihimizde diğer motor sporları kategorilerinde başarılı olduğumuz örnekler var. Bu Cadillac ve Andretti için de geçerli."

"Bununla birlikte, ortak ekiplerimiz otomobilimizi hızla geliştirmeye devam ediyor. Geldiğimiz nokta bu." dedi.

Jim Campbell, GM

Jim Campbell, GM

Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Campbell, GM'nin projenin rekabetçi olmayacağını öne süren bir açıklama nedeniyle kendisini aşağılanmış hissettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Campbell, "Dediğim gibi, başvurumuza inanıyoruz. Bu başvuruda hem bir yarış takımı olarak Andretti'nin hem de bir üretim ve mühendislik kuruluşu olarak Cadillac'ın yeteneklerini ifade ettik."

"Bu yüzden başvurumuza güveniyoruz ve FOM ile bir görüşme talep ediyoruz." dedi.

Cadillac'ın kendi güç ünitesinin 2028'den önce hazır olup olamayacağı sorulduğunda Campbell, markanın her halükarda FIA düzenlemeleri tarafından kısıtlandığına dikkat çekti.

Campbell "Bir güç ünitesi üreticisi olarak için kayıt yaptırdığınızda, bunu yapmak için bir son tarih oluyor. Bizim için bu tarih geçtiğimiz haziran ayında 2028'di" dedi.

"Daha önce bir motor geliştirmek istediğinizde bunun için bir önceki yıl kayıt yaptırmanız gerekirdi. Yani bu sadece bir yönetmelik." dedi.

 

Be part of Motorsport community

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"
Sonraki haber Jordan: "İspanya GP için iki rakip pist arasında 'sürtüşme' olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Magnussen: "Komatsu ile gerçekçi olmayan iyimserlikten uzaklaşacağız"

Magnussen: "Komatsu ile gerçekçi olmayan iyimserlikten uzaklaşacağız"

Formula 1

Magnussen: "Komatsu ile gerçekçi olmayan iyimserlikten uzaklaşacağız" Magnussen: "Komatsu ile gerçekçi olmayan iyimserlikten uzaklaşacağız"

Gasly: "Yeni F1 sprint formatı, "dahi adamların" araçlarda değişiklik yapmasını sağlayacak"

Gasly: "Yeni F1 sprint formatı, "dahi adamların" araçlarda değişiklik yapmasını sağlayacak"

Formula 1

Gasly: "Yeni F1 sprint formatı, "dahi adamların" araçlarda değişiklik yapmasını sağlayacak" Gasly: "Yeni F1 sprint formatı, "dahi adamların" araçlarda değişiklik yapmasını sağlayacak"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

F1 Formula 1

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak" Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

F1 Formula 1

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler" Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

F1 Formula 1

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir"

Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir"

F1 Formula 1

Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir" Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye