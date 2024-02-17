General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

F1'in 31 Ocak'ta Andretti'nin teklifi reddeden açıklamasından bu yana Amerikan otomotiv devinden gelen ilk resmi yorumda GM'nin performans ve motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Jim Campbell projenin hâlâ "hızla" ilerlediğini söyledi.

Cuma günü Daytona'da konuşan Campbell, aralık ayında ticari hak sahibi tarafından Andretti'ye gönderilen bir davetiyenin bir IT arızası nedeniyle kaybolmasının ardından takımın F1 ile bir toplantı talep ettiğini de yineledi.

Teklif Ekim ayında FIA tarafından onaylandı. Süreçteki bir sonraki adım olarak F1 CEO'su Stefano Domenicali ve çalışma arkadaşlarına iletildi.

Geçen ayki ret açıklamasında, özellikle Renault güç ünitesi ile geçirecekleri ilk yılın projenin potansiyel rekabet gücü sorgulandı.

Ancak Cadillac'ın kendi güç ünitesi 2028'de hazır olduğunda ve takım destekli bir katılım olduğunda farklı bir sonuç alabilmek için kapıyı açık bıraktı.

Campbell, "Andretti ile yaptığımız başvuru konusunda kendimizi çok iyi hissediyoruz."

"FIA başvurumuzu diğer başvuranlarla karşılaştırarak inceledi. Ardından başvurumuza güvenoyu ve onay verdi."

"Açıkçası FOM açıklamasını yaptı ve biz de FOM ile bir takip toplantısı talep ettik Bunun üzerinde çalışacağız. Andretti ve Cadillac olarak rekabetçi bir giriş yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuza inanıyoruz."

"Bunun kolay olduğunu söylemiyoruz. Ancak iki kuruluş olarak tarihimizde diğer motor sporları kategorilerinde başarılı olduğumuz örnekler var. Bu Cadillac ve Andretti için de geçerli."

"Bununla birlikte, ortak ekiplerimiz otomobilimizi hızla geliştirmeye devam ediyor. Geldiğimiz nokta bu." dedi.

Jim Campbell, GM Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Campbell, GM'nin projenin rekabetçi olmayacağını öne süren bir açıklama nedeniyle kendisini aşağılanmış hissettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Campbell, "Dediğim gibi, başvurumuza inanıyoruz. Bu başvuruda hem bir yarış takımı olarak Andretti'nin hem de bir üretim ve mühendislik kuruluşu olarak Cadillac'ın yeteneklerini ifade ettik."

"Bu yüzden başvurumuza güveniyoruz ve FOM ile bir görüşme talep ediyoruz." dedi.

Cadillac'ın kendi güç ünitesinin 2028'den önce hazır olup olamayacağı sorulduğunda Campbell, markanın her halükarda FIA düzenlemeleri tarafından kısıtlandığına dikkat çekti.

Campbell "Bir güç ünitesi üreticisi olarak için kayıt yaptırdığınızda, bunu yapmak için bir son tarih oluyor. Bizim için bu tarih geçtiğimiz haziran ayında 2028'di" dedi.

"Daha önce bir motor geliştirmek istediğinizde bunun için bir önceki yıl kayıt yaptırmanız gerekirdi. Yani bu sadece bir yönetmelik." dedi.