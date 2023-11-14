General Motors, 2028'den itibaren motor üreticisi olarak F1'e katılacak!

Otomotiv devi GM, kısa vadede Cadillac markasıyla Formula 1'e girmeyi ve Andretti Cadillac ile spordaki 11. takım olmayı hedefliyor.

Andretti projesi için FIA'dan onay alındı ancak şu anda FOM'un kararı bekleniyor; FOM ise ticari gelirlerinin bir kısmını kaybetmekten korkan 10 takımın direnciyle karşı karşıya.

Andretti ve GM şeflerinin bu hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sine katılarak onay için FOM'a lobi yapması beklenirken, yeni takımın 2025 gibi erken bir tarihte seriye girmesi hedefleniyor.

Andretti'nin başlangıçta -yüksek ihtimalle- Alpine ile motor tedarik anlaşması yapması beklenirken, GM 2028 sezonu için kendi F1 güç ünitesini üretme kararı aldı.

Bu kararını FIA'ya bildiren General Motors, 2028 sezonu için kayıt yaptırmış durumda.

GM başkanı Mark Reuss şunları söyledi: "Andretti Cadillac F1 aracımızın GM güç ünitesiyle hayat bulacak olmasından dolayı heyecanlıyız."

"Derin mühendislik ve yarış uzmanlığımızla, seri için başarılı bir güç ünitesi geliştireceğimize ve Andretti Cadillac'ı gerçek bir fabrika takımı olarak konumlandıracağımıza eminiz."

Bu arada GM, motor çalışmalarına çoktan başlamış durumda. Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan dünyaca ünlü şirket, F1 motoru için gerekli konuları anlamak üzere şimdiden "prototip teknolojisi" geliştirdi. Bu konular arasında hibrit bileşenler, elektrikli parçalar, Formula 1'in kullanacağı yenilenebilir yakıtlar, motorun yüksek verimlilikle çalışma şekli ve güç ünitesinin dayanıklılığı yer alıyor.

Andretti'nin FOM'dan yeşil ışık alamaması halinde GM'nin F1'e olan ilgisini geri çekmesi oldukça muhtemel.