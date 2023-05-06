General Motors, 2027'den itibaren güç ünitesi üreticisi olabilir

Eski McLaren F1 pilotu Michael Andretti, GM'nin alt markası Cadillac'ın desteğini aldıktan sonra takımının 2026'da seriye katılma teklifinin onaylanması şansını arttırdı.

Red Bull Powertrains ile ağırlıklı olarak ticari bir ilişki ortaklığı kuran GM, rakibi Ford'un aksine F1'de önemli bir teknik varlığa sahip olmayı arzuluyor.

GM motor sporları icra direktörü Eric Warren - daha önce kuruluşun NASCAR program başkanıydı - bunun değerlendirme aşamasında olan bir F1 güç ünitesi programıyla sonuçlanabileceğini söylüyor.

Autosport'a özel olarak konuşan Warren şunları söyledi: "GM otomobile, tasarıma ve tüm sürece dahil olmak istiyor. Bu yalnızca bir güç ünitesine etiket yapıştırmak değil. [muhtemelen Ford'u hedef alan bir yorum]"

"Cadillac ve Andretti arasındaki etkileşim aracın tamamını kapsayacak."

Andretti-Cadillac'ın FIA'ya yaptığı başvuru 2026 için gride katılmayla sonuçlanırsa - Hitech ve Panthera Asia da bu konuyla ilgileniyor - takım ilk sezonunda bir müşteri güç ünitesi kullanacak.

Andretti ve Wayne Taylor Racing arasında uzun vadeli bir ortaklık kurulmasının ardından, ekip artık Acura markası aracılığıyla 2026 güç ünitesi üreticileri listesinde yer alan Honda ile güçlü bağlantılara sahip.

Ancak Red Bull'un kendi güç ünitesini geliştirmeye başlamasıyla birlikte, Japon firmanın F1'deki geleceği konusunda şüpheler ortaya çıktı. Bunun sonucunda Renault, Andretti için en olası tedarikçi olarak düşünülüyor.

Warren'ın açıklamasına göre GM, 2027 sezonu için kendi güç ünitesi programını değerlendirecek: "2026 ve sonrası için amacımız yarışmak ve rekabetçi olduğumuzdan emin olmak. Daha sonrasında 2026'da en mantıklı olanın ne olduğuna bakmak istiyoruz."

GM'nin kendi güç ünitesini üretip üretmeyeceği sorulduğunda Warren, "Elbette yapabiliriz."

"Kural gereği yapamayız çünkü 2026 güç ünitesi üreticileri açıklandı, bu yüzden en erken 2027'ye bakacağız."

"Bunu değerlendiriyoruz, güç ünitelerine bakıyoruz."

"Andretti'nin, hızlı bir şekilde yarışmaya koyulabileceğimiz bir güç ünitesi ortağı var." yanıtını verdi.

Cadillac, GM Performans ve Yarış Merkezi aracılığıyla Michigan'daki Pontiac'ta LMDh prototipi için 5.5 litrelik doğal emişli V8'in üretimini zaten gerçekleştiriyor.

Bir F1 güç ünitesinin şirket içinde yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Warren şunları söyledi: "Bir üreticinin bir güç ünitesini %100 kendi bünyesinde yapıldığını söylemesinin zor olduğunu düşünüyorum. Her zaman birlikte çalıştıkları teknik ortakları vardır. Ama bence bizim bu konuda önemli yeteneklerimiz var."

"Bence bu yapılabilir, ancak hangi bileşenleri kullanacağımıza henüz karar vermedik."

2026 güç ünitesi yönetmeliklerinde pahalı ve karmaşık olan MGU-H'in kaldırılması, Volkswagen Grubu üyesi Audi'nin; Sauber takımına çoğunluk yatırımı yaparak ve fabrika takımı güç ünitesi programı aracılığıyla gride katılmasının yolunu açtı.