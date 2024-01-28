Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Geçen sezon Ferrari yarış galibiyetlerinden ve şampiyonluk mücadelesinden bahsetmiş olsa da, takım patronu Fred Vasseur daha sonra Ferrari'nin aracın Red Bull'un RB19'u ile aynı seviyede olmadığını erkenden anladıklarını itiraf etmişti.

Vasseur, "İlk testin ilk sabahında, bunun zaten oldukça açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gene'e göre, Ferrari testlerden önce sezon öncesi simülatör çalışmalarını yürütürken ilk sorun işaretleri ortaya çıktı.

Ancak Ferrari ve Tifosi'leri için iyi haberler var. Ferrari elçisi bu yılki '676' kodu verdikleri araç ile şimdiden çok farklı bir duygudan bahsediyor.

Grand Gala etkinliğinde Mundo Deportivo'ya konuşan Gene, "İyimserlik mi? Tek söyleyebileceğimiz simülatörün bize söyledikleri ve sürücülerin simülatördeki hisleri. Her halükarda pist son karar merciidir."

"Ancak şu bir gerçek ki geçen yıl bu noktada simülatörün bize söylediklerine göre araçtan artık tam olarak emin değildik ve bu yıl hisler çok farklı."

"Ancak yine de aracı pistte görmek için beklememiz gerekiyor. Bu da 13 Şubat'ta ve ardından Bahreyn'deki sezon öncesi testte belli olacak." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari'nin yeni aracının; Red Bull RB20, Mercedes W15 ve McLaren MCL38 ile karşı karşıya geleceği ilk büyük testte rakipleri uzun süredir bu seneyi bekleyen bu üç takım olacak.

Ferrari, Leclerc ya da Sainz ile 2024 Dünya şampiyonluğu için mücadele edebilir mi? sorusuna Gene, "Bu zor bir soru. Çünkü Red Bull geçen yıl çok önemli bir farka sahipti ve bu yılki aracın çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Açıkçası favoriler onlar."

"Dünya Şampiyonluğu için onlarla mücadele etmek biraz iyimserlik olur. Ama bir adım daha ileri gitmek ve onlarla daha sıkı mücadele edebilmek için evet." dedi.

Vasseur'e göre, bu yılki Ferrari F1 aracı geçen yıla göre "yüzde 95" farklı olacak. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, takım önden itmeli ve arkadan çekmeli süspansiyon tasarıma devam ederken, Venturi kanallarına doğru hava akışını artırmak için "bir tür omurga" ile ince ayar yapıldı.

Vites kutusu düzeninde yapılan değişiklikler ve bir by-pass kanalının devreye sokulmasının, Ferrari'nin Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için yapacağı iki büyük değişiklik olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz sezon Ferrari şampiyonayı Red Bull'un 454 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Bununla birlikte, Singapur Grand Prix'sinde damalı bayrağı Sainz'ın almasıyla Red Bull dışında bir yarış kazanan tek takım oldular.