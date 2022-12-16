Gene: "Vasseur'ün gelişi Ferrari'ye fayda getirecek"
Marc Gene, Frederic Vasseur'ün gelişi sonrası Ferrari'de işlerin daha iyiye gidebileceğini düşünüyor.
Uzun yıllar Ferrari ile test pilotu ve marka elçisi olarak çalışan eski Formula 1 pilotu Marc Gene, Santander bankası ve El Pais gazetesi tarafından düzenlenen özel bir etkinlik için Madrid'deydi.
Basın toplantısında kendisine sorulan sorular arasında Ferrari patronu Frederic Vasseur'ün takıma katılışı vardı. Ayrıca kendisinden geçen sezonun sonuçları hakkında yorum yapması istendi.
AS'a konuşan Gene, "F1'de ve genel olarak motor sporlarında çok fazla deneyime sahip bir takım patronundan bahsediyoruz"
Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
"Kendisi motor sporları dünyasının içerisinden geliyor ve tüm bunlar Ferrari'ye ve şimdiye kadar elden kaçan şampiyonluğu kazanma çalışmalarına yardımcı olacak."
"Ferrari bu yıla çok iyi başladı, her iki şampiyonada da liderdi, daha sonra zorluklar ortaya çıktı ancak yine de sezonu ikinci sırada bitirdi ve iki Red Bull aracından birini yenmeyi başardı."
"Sonuçlar kötü değil, ancak istenilen kadar iyi değiller çünkü galibiyetler dışındaki diğer sonuçlar hedeflerle örtüşmüyor, Ferrari'nin doğasında bu var."
"Ferrari, gelecek yıl da 2022'deki gibi hızlı bir araca sahip olursa şampiyonluk için mücadele edebilir. Geçen sezon diğer tüm takımlardan daha fazla pole pozisyonu kazandılar, bu da F1-75'in iyi bir araç olduğunu gösteriyor. 2023 şasisi de aynı ekip tarafından tasarlanıyor."
"Hafta sonunun çeşitli anlarında gelişmek gerekiyor ancak araç 2022'deki kadar hızlıysa dünya şampiyonluğu için savaşabilirler." dedi.
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