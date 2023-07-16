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Gene: "SF-23'ün 'bariz' bir sorunu kalmadı"

Marc Gene, Ferrari SF-23'ün getirilen güncellemeler sonrası bariz bir zayıflığı olmadığına inanıyor.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari sezona tek tur olarak iyi ama yarış temposu olarak kötü bir araçla başlamıştı ve bunda en büyük pay aracın lastiklerle çalışma şekliydi.

Araç yarış temposunda lastikleri pek iyi kullanamıyor ve bu da tempoyu büyük oranda düşürüyor. Fakat son haftalarda getirilen güncellemeler ve takımın yaklaşım değişikliği, sorunların çözülmesine yardım etti.

Kanada ve Avusturya'da iki iyi hafta sonu geçiren Ferrari, Silverstone'da umduğunu bulamadı ancak bunun yanlış ayarlardan kaynaklandığı açıklandı.

Ferrari'nin elçisi Marc Gene, takımın artık bariz bir problemi olmadığını ve sonraki yarışlara "pozitif şekilde" gittiklerini söyledi.

Gene, Soymotor'a şöyle konuştu: "Araçta artık belirli bir sorun olduğunu düşünmüyorum, lastik aşınması konusunda endişe kalmadı."

"Kanada'da iyiydik, Avusturya'da iyiydik ve Silverstone'da aşınma bizim için bir sorun değildi."

"Macaristan'a onay alma amacıyla gitmeyeceğiz çünkü ayar ve aşınma sorununu çözdük."

"Şimdi iyi yarışlar çıkarma ve düzenli olarak podyuma çıkma vakti. Macaristan bizim için iyi bir pist olacak."

"Artık yarışlara farklı bir zihniyetle gidiyoruz, aracımızda artık bariz bir zayıflık yok."

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