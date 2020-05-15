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Formula 1 / Son dakika

Gene: "Sainz, Ferrari'de 'iki numara' olmayacak"

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Gene: "Sainz, Ferrari'de 'iki numara' olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 09:04

Ferrari'nin test pilotu Marc Gene, Carlos Sainz'ın Ferrari'de iki numara olmayacağını doğruladı.

Ferrari, Carlos Sainz Jr ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ve bunun üzerine bazı tartışmalar başladı.

Bazıları Sainz'ın Ferrari'de Charles Leclerc'in gerisinde "iki numara" olmasından endişe ediyor.

Mattia Binotto dün verdiği demeçte, "Carlos güçlü ve güvenilir bir sürücü, çok fazla puan getiriyor. Bana göre o muazzam bir pilot ve Charles’ın doğal yeteneği ile birleştirdiğimizde, daha çok büyüyerek yarış kazanacağına inanıyoruz.” demişti.

Ancak Ferrari'nin test pilotu Marc Gene, Carlos Sainz'ın Ferrari'de "iki numara" olmayacağını düşünüyor.

"Bir haftadan uzun bir süredir Carlos'un Ferrari ile sözleşme imzalayacağını biliyordum. Onunla daha önce konuşmuştum ve hayalinin bir gün kırmızı renklerle yarışmak olduğunu söylemişti."

"Henüz hedeflerimize ulaşmadık (Ferrari'den bahsediyor) ve bu yüzden bu kadar genç bir sürücü kadrosu kuruyoruz. Bence Sainz mükemmel durumda. Umarım Ferrari'de Schumacher kadar başarılı olabilir."

"Leclerc, Ferrari ile sözleşme imzaladı ve en uzun vadeli sözleşme onda. 2024'e kadar burada olacak. Sainz iki yıllık anlaşma yaptı ama düşünce uzun yıllar bizimle birlikte olması."

"Carlos çok çalışkan bir pilot ve aynı zaman tartışmacı birisi değil. Ferrari'ye mükemmel şekilde uyuyor. Burada ikinci sürücü olmayacak. Ona Leclerc'le aynı fırsatları sunacağız."

"Dünya şampiyonu olabileceğini düşünmeseydik, o zaman Sainz'la anlaşmazdık. Hiç şüphesiz İspanya'nın Formula 1'deki konumu için bir destek olacak."

Gene'ye göre Fernando Alonso da gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönecek.

"Bana göre sanırım evet, Alonso Formula 1'e dönecek. Sanırım dönmek istiyor. Sainz ve Alonso'nun gelecek sezon F1'de olacağını söyleyebilirim."

Pedro de la Rosa da anlaşma sonrası şöyle dedi: "Bu bir dönüm noktası çünkü Carlos adeta bir canavar gibi. Performansını görmek için sabırsızlanıyorum."

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Editör Kemal Şengül

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