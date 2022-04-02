Gene: "Leclerc 2.0 eskisi kadar duygusal değil"

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Ferrari, 2022 kurallarının kendilerine büyük fırsat getireceğini umduğu için 2021 aracının gelişimini erkenden noktalamış ve 2022'ye odaklanmıştı.

Takım bunun meyvelerini almaya başladı ve Bahreyn'de duble yaparken, Suudi Arabistan'da iki araçla birden podyuma çıktılar.

Charles Leclerc bu iki yarışta oldukça üstün bir performans sergiledi ve her iki yarışta da galibiyet mücadelesi verdi. Özellikle Max Verstappen'le olan savaşındaki soğukkanlılığıyla dikkat çeken Leclerc, övgüler almaya devam ediyor.

Ferrari'den Marc Gene, Leclerc'in bu yıl çok değiştiğini düşünüyor.

F1 Nation podcast'inde konuşan Gene, "Charles, eskiden çok duygusaldı. Oysa bu yıl çok değişti. Charles kendisinin 2.0 versiyonu gibi."

"Testler için Barselona'ya gittiğimde birlikte çok fazla zaman geçirdik ve zihniyeti ya da fikirleri tamamen değişmişti. Bunu açıkça görebiliyordunuz."

"Bahreyn'deki sıralama turlarından, pole pozisyonundan ve yarıştan sonra Charles'ın fazla havalı olmasını bekliyordum ama çok daha olgun görünüyordu ve bunun çok uzun bir şampiyona olduğunun farkındaydı." dedi.

Gene, Leclerc, Carlos Sainz ve Mattia Binotto'nun tamamının sakin göründüğüne dikkat çekiyor.

Gene, “Bence Mattia, Charles ve Carlos, biz İtalyanların sahip olduğu bu duygusallığı korumada çok önemli olacak."

"Ancak bu takımın iki pilotu ve takım patronu gibi üç ana karakter duygusal değil; Mattia yarı İsviçreli ve Carlos'ta görebildiğiniz sakinlik babasından geliyor." dedi.

Son olarak takımın bu yıl başarılı olacağına inandığını söyledi ve şunları ekledi: "Her zaman iyi yıllardan ziyade kötü yıllardan dersler çıkardığınızı söylerim."

"Artık iyi bir araca sahip olduğumuza göre yeni çağa hazırız çünkü son yıllardaki zorlukları bu insanlar çektiler."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari