Gene Haas: "Schumacher bize servete mâl oldu"

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Mick Schumacher, geçen yıl Haas'a katılmış ve ilk yılında nispeten iyi bir iş yapmasının ardından 2022'de takımdaki yerini korumuştu.

Fakat Alman pilotun bu yılki performansı epey istikrarsızdı ve bundan ötürü koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Haas F1'in sahibi ve Amerikalı işadamı Gene Haas, Mick Schumacher'in gelecek vadeden bir pilot olduğunu ancak sık sık kaza yapıp araçları hurdaya çevirdiğini söyledi ve gelecek için pek iyimser konuşmadı.

Associated Press'e konuşan Gene Haas, "Formula 1'de bir çaylakla yarışıyorsanız, bu size çok pahalıya patlıyor."

"Sürücü seçiminde hata yapar, taktiksel anlamda yanlış hesaplamalar seçer veya yanlış lastiği takarsanız, bu size milyonlarca dolara mâl oluyor."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence Mick gelecek vadeden bir sürücü ama bize bir servete mâl oldu. Bir sürü aracı hurdaya çevirdi ve bu da bize çok fazla paraya mâl oldu, ki zaten paramız yok."

"Eğer sürücünüz Max Verstappen ise ve bazen kaza yapmasına rağmen düzenli puanlar kazanıyorsa, buna katlanmak mümkün. Ancak zaten gridin sonundaysanız ve aynı zamanda araca zarar veriyorsanız, o zaman işiniz var demektir."

"Mick'in geleceği kendisine bağlı. Biz 'bekle ve gör' yaklaşımını benimsiyoruz. Mick'in puan almasına ihtiyacımız var ve neler yapabileceğini görmek adına kendisine mümkün olduğunca fazla zaman vermeye çalışıyoruz."

"Eğer takımda kalmak istiyorsa, daha fazla puan alabileceğini göstermeli. Ondan bunu bekliyoruz." dedi.

Mick'e sezon sonuna kadar süre verip vermedikleri sorusuna ise Haas, "Eğer bir sonraki yarışı kazanırsa, takımdaki yerini -kesin olarak- garantilemiş olacak. Diğer şeyler o kadar da kesin görünmüyor." cevabını verdi.

Haas bu yılın en istikrarsız takımlarından birisi olurken, sık sık stratejik hatalar yaptı ve önemli puan fırsatlarını kaçırdı.

Bunlardan sonuncusu Japonya'da yaşandı.