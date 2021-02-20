Gene Haas, Mazepin'in aptalca davrandığı konusunda Steiner'la hemfikir

Nikita Mazepin, 2021 yılında Haas ile yarışacağının açıklanmasından kısa bir süre sonra, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile gündeme oturmuştu.

Bu videoda bir arkadaşının vücuduna ellediği görülen Mazepin, uzun süre boyunca eleştiri yağmuruna tutuldu ve bu eleştirilerden Haas da nasibini aldı.

Amerikalı ekibin paylaştığı her sosyal medya paylaşımının altına onlarca eleştiri geliyor ve takımın Rus sürücü ile yollarını ayırması isteniyor.

Haas, bu konuyu kendi içerisinde çözdü ve verilen ceza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasalar da, yeni sezonda Mazepin ile yarışmaya devam edeceklerini duyurdular.

Mazepin geçtiğimiz günlerde takım fabrikasına giderek 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

Steiner, RACER'a verdiği demeçte, "Nikita'nın fabrikaya gelmesi hepimiz için iyi oldu çünkü sezonun başlangıcına yaklaştığımızı gösteriyor."

"Nikita ile geçen yılın sonunda yaşananalar da dahil olmak üzere pek çok şey hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Yaptığı şeyin sorumluluğunu hemen üstlendi ve özür diledi. Bu deneyimden dersler çıkardı ve Formula 1 kariyerinde ilerlemeyi sürdürecek."

"Sosyal medya üzerinden hâlâ sert tepkiler alıyor. Doğal olarak takımla ilgili yaptığımız paylaşımlarda bunu görebiliyoruz. İnsanların görüşlerini dile getirmesine saygı duyuyoruz." derken, Mazepin'e tam destek verdiklerini ve tamamen önümüzdeki sezona konsantre olmasını sağladıklarını söyledi.

Ayrıca takım sahibi Gene Haas da ilk kez Mazepin hakkında konuştu.

Haas, RACER'a özel yaptığı açıklamada, "Buna cevabımızı zaten verdik: Sanırım Günther onun aptal olduğunu, böyle şeyler yapamayacağını ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi."

"Kendisine her açıdan tonla eleştiri geldi. 21 yaşındaki genç bir adam için eleştiri yağmuruna tutulmak zor olmalı. Bu yüzden bunun kendisi için çok şey öğrendiği iyi bir ders olduğunu düşünüyorum."

"Durumun nasıl gittiğini görmemiz gerekecek. Sosyal medyada, her türlü gruptan son derece sert eleştiriler geldi. Yaptığı şeyden ötürü, onun biletini kesmemiz gerektiği söyleniyordu ancak doğru yol bu değil gibiydi." dedi.