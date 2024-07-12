Gene Haas: "Artık düşüş yaşamamalıyız"

Geçen yılın sonunda Haas ile kontratı biten Steiner'in sözleşmesi uzatılmazken, yerine mühendislik ekibinin başında yer alan Ayao Komatsu getirildi.

Haas, bu değişikliğin ardından 2024'e çok iyi başladı ve son yarışlarda peş peşe puanlar alarak şampiyonada yedinci sıraya çıktı.

Öyle ki Haas, artık gridin beşinci en hızlı takımı olmak için mücadele ediyor.

SiriusXM radyosuna konuşan takım sahibi Gene Haas, bu performansı pekiştirmek istiyor: "Tırmandığımız dağın belirli bir noktasına geldik ve bir süre burada kalmamız gerekiyor; aşağıya inmemeliyiz."

"Hızımız iyi - aracımız olabileceğimiz ya da olması gerektiği kadar hızlı değil ama şu anda orta grupta yer alabilecek kadar hızlı. Yani orada kalabilirsek iyi durumda olacağız."

"Yıl içinde bazı güncellemeler daha yapacağız. Bence getirdiğimiz son güncellemeler önceki yıllara göre çok daha başarılı oldu, bu yüzden umarım bu bizi yarıştığımız diğer herkesin önünde tutar."

"Yıl içinde bazı güncellemeler daha yapacağız. Bence bu güncellemeler önceki yıllara göre çok daha başarılı oldu, bu yüzden umarım bu bizi yarıştığımız diğer herkesin önünde tutar."

Haas, yeni ,takım patronu atama kararının kolay olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Pek çok değişiklik yaptık ve işe yarıyorlar, bu harika. Her şey harika gidiyor. Dört yıl boyunca neredeyse hep sonuncu olduk, bimdi aldığımız sonuç da beni motive etmeye yetiyor."