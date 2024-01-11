Gene Haas: "Takımı satmayacağım ama artık 10. olmak istemiyorum!"

Birçok kişi için beklenmedik bir gelişme yaşandı: popüler takım patronu Guenther Steiner ani bir kararla Haas F1 Takımı'ndan gönderildi. Bu haber çarşamba akşamı resmen açıklandı.

Kurulduğu andan itibaren Amerikalı ekipte yer alan Steiner'dan boşalan koltuğa yıllardır bu ekipte yer alan Ayao Komatsu geçecek.

Asıl soru şu: Neden Steiner ile yollar ayrıldı? Takım sahibi ve kurucu ortağı Gene Haas, F1.com ile yaptığı röportajda bunun sebeplerini açıkladı.

Haas, "Her şey performansa bağlı. Burada sekizinci yılımızdayız, 160'tan fazla yarışa çıkmamıza rağmen hiç podyuma çıkamadık. Son birkaç yılda 10. ya da 9. olduk."

"Bunun Guenther'in hatası olduğunu falan söylemiyorum ama bir değişiklik yapmak ve farklı bir yön denemek için uygun bir zaman gibi görünüyor."

"Çünkü sahip olduğumuz şeyle devam etmek işe yarayacak gibi durmuyor." dedi.

Gene, bunun kolay bir karar olmadığını kabul ediyor ve ekliyor: "Kolay değildi çünkü Guenther'i severim, gerçekten iyi bir insan, gerçekten iyi bir karakter."

"Zor bir sezon sonu geçirdik. Bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Neyin yanlış gittiğini Günther'e sormak daha iyi."

"Sonunda bu karar performansla ilgili çünkü artık 10. olmak gibi bir niyetim yok."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1

Haas bu sezon Ayao Komatsu'nun liderliğinde orta sıralardaki yerine geri dönmeyi umuyor. Peki neden Japon mühendis bu iş için uygun isim olarak görüldü?

"İçeride kimin daha deneyimli olduğuna baktık. Ayao ilk günden beri takımla birlikte ve işin iç yüzünü biliyor. En büyük endişem Bahreyn'e gittiğimizde piste çıkmaya hazır bir araçla gitmemiz gerekmesi."

"Daha fazla mühendislik yaklaşımına sahip olmanın faydaları olup olmayacağını göreceğiz."

"Bence Guenther'in insanlarla ilgili her konuda daha insani bir yaklaşımı vardı ve insanlarla etkileşim kurma konusunda çok iyiydi. Ayao çok teknik, istatistiklere dayalı hareket ediyor. Neyi kötü yaptığımız, nerede daha iyi yapabileceğimiz konusunda farklı bir yaklaşım var."

"Şu anda gerçekten farklı bir şeye ihtiyacımız var çünkü mevcut yaklaşımla o kadar da iyi gitmediğimiz ortada. Dediğim gibi, sekiz yıldır sonuncuyuz. Bu konuda söyleyebileceğim başka bir şey yok."

"Haas Automation'ı 40 yılı aşkın süredir yönetiyorum. Dışarıdan insanlar getirdiğinizde, öğrenmeleri zaman alıyor, altı aydan bir yıla kadar varıyor, çoğu zaman onları sevmiyorsunuz bile."

"Tanıdığınız insanları almak daha iyi. Mükemmel uyum olmasa bile en azından ne alacağınızı biliyorsunuz."

"Haas Automation'da bu bizim için gerçekten çok iyi oldu, bu yüzden buradaki yapı taşlarının çoğunu Formula 1 takımına uyguluyorum. Her şeyi karıştıracak ve karmaşa yaratacak bir yabancıyı getirmektense, tanıdığım, günlük operasyonları anlayan, insanları anlayan birilerini almayı seviyorum."

Gene Haas, üst yönetime yeni kişiler atayacak ve artık kendisi de işe daha fazla dahil olmayı planlıyor.

Dolayısıyla F1 takımını satmak gibi bir plan yok.

"Formula 1'e, takım satmak için girmedim. Bunu yaptım çünkü yarışmak istiyordum. Guenther de aynı bakış açısına sahipti. Para kazanmak için burada değiliz, yarışmak ve rekabetçi olmak istiyoruz."

"Tarihsel olarak herhangi bir takıma bakarsanız, birçok iyi ve birçok kötü yılları olduğunu görürsünüz."

"Hayatta kalmak, daha iyi olmanın özelliklerinden biridir. Hayatta kalabildiğiniz sürece, değerinizi kanıtlamak için her zaman bir yılınız daha olur. Bu büyük bir değişim. Guenther'i kaybetmek takımın başka yönlere odaklanmasına neden olacak."

"Umarım bundan daha iyi bir şekilde çıkacağız."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Oliver Bearman, Haas VF-23

Haas, söylenenin aksine neredeyse bütçe sınırı değerinde para harcadıklarını söylüyor.

"Çok daha az para harcadığımıza dair algı var ama genellikle bütçe sınırının 10 milyon dolar mesafesindeyiz."

"Ben sadece bu parayı harcarken iyi bir iş çıkarmadığımızı düşünüyorum. Pek çok ekip daha önce altyapılarına, binalarına, ekipmanlarına ve personeline yatırım yaptı. Bizim modelimiz bunların çoğunu dışarıdan temin etmekti."

"Çok para harcıyoruz. Sınırı aşmadık ama oldukça yaklaştık."

"Sadece bu parayı en etkili şekilde harcama konusunda çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum."

Gene, bundan ötürü Haas Automation'ın sahip olduğu yaklaşımı F1 takımına da getirmeyi hedefliyor.

"Orada hayatta kalmamızın nedenlerinden biri de bu - çünkü parayı nasıl harcadığımız konusunda çok bilinçliyiz."

"Yaptığımız işte verimli olmak bu seride hayatta kalmamızı sağlayacak. En uzun süre hayatta kalan takımlardan biriyiz, diğer herkes ilk birkaç yılda tüm paralarını harcayıp, iflas ettiler."

"Biz sekiz yıl boyunca ayakta kaldık ve iflas edecek durumda değiliz. Fakat ben, önümüzdeki 10 yıl boyunca ayakta kalabilmeyi istiyorum."

"Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sonuncu değil de orta sıralarda yer alan bir takım olursak sponsorları elimizde tutmak ve sponsorları kendimize çekmek daha kolay olacak."

"Benim düşüncem bu yönde. Aynı zamanda, biraz daha hızlı olabilirsek, daha fazla FOM ödül parası alacağız, bu da hayatı biraz daha kolaylaştıracak."

"Gerçekten her şey kazanmakla ilgili. Harika bir takımımız var, harika motorumuz var, gerçekten harika sürücülerimiz var. Onuncu olmamız için hiçbir sebep yok. Sahip olduğumuz tüm ekipman ve insanlarla nasıl 10. olduğumuzu anlayamıyorum."

Gene, şu anada takıma yatırım yapmaya istekli pek çok taraf olduğunu ekliyor.

"Yatırımcılar geldi ve bizimle konuşmak istediler. Her yıl %15'lik bir kar oranı beklediler. Yani 'Bana %15 kazanç sağlayın, ben de size birkaç yüz milyon dolar vereyim!' diyorlar. Yüksek beklentileri var."

"Onlar sizi satın almak ve beş yıl sonra 100 milyon dolar kâr elde etmek istiyorlar. 200 milyon dolarla gelen insanların bu tür yaklaşımlarına ihtiyacım yok."

"Beni bunu yapmaya ikna etmek için yeterli değil."