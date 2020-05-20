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Formula 1 / Son dakika

Gene: "Ferrari, Sainz'a yeterli zaman tanıyacak"

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Gene: "Ferrari, Sainz'a yeterli zaman tanıyacak"
Ekleyen:
, Editör
20 May 2020 08:10

Eski Formula 1 pilotu Marc Gene, Ferrari'nin Carlos Sainz'a en az Charles Leclerc'e tanıdığı kadar vakit tanıtacağını düşünüyor.

15 yıldır Ferrari'de görev alan ve takımın test pilotluğunu yapan Marc Gene, Carlos Sainz'ın Ferrari'ye gelişiyle ilgili İspanyol basınına konuştu.

Gene, "Doğruyu söylemek gerekirse Ferrari'nin, Alonso'dan sonra takıma bir başka İspanyol daha getireceğini düşünmezdim ama hayat sizi bazen şaşırtıyor. Sürücülere karşı eşit davranaklarını garanti edebilirim. Ferrari, Charles'a tanıdığı zamanı Carlos'a da tanıyacak ve ikisi de aynı araca sahip olacak." dedi.

Vettel'in bu yıl şampiyon olması halinde Ferrari'nin ne yapacağı sorusuna Gene, "Şampiyonluk Ferrari'ye giderse çok mutlu oluruz. Ferrari'de bunu anlamak çok önemli. Her zaman takım için çalışırsınız ve bunu zaten Carlos'la da konuştum. Vettel bu yıl, hep birlikte çok mutlu olacağımız bir şampiyonluk kazanırsa o zaman 'şampiyonu nasıl bırakırsın?' sorusu ortaya çıkacak. Ama takım gelecek için Carlos'a güveniyor çünkü Ferrari, iki genç sürücüyle yeni bir döngüye başlıyor."

"Carlos, Ferrari'nin felsefesine uyacak kadar tutarlı, genç, hızlı, çalışkan ve disiplinli bir sürücü. Geçen yıl McLaren'da harika bir izlenim bıraktı. Hata yapmadı ve çok hızlıydı. Verstappen'le takım arkadaşıyken Carlos'un hızı kötü değildi. İhtiyacı olan her şeye sahip. Ferrari'de çalıştığım 15 yıllık süre içinde sözleşmenin önceden imzalandığı ilk pilot Sainz oldu."

"Carlos'la birkaç kez konuştum ancak bu sezon McLaren'la yarıştığını unutmamalıyız. Bazıları bir sonraki yarışta bir Ferrari kullanacağına inanıyor. Zihniyetine, analiz ve akıl yürütme yeteneğine çok şaşırdım. Bunu 25 yaşındaki bir pilottan beklemiyorsunuz. O da bir rüyayı yaşıyor. Çocukluk çağında hepimiz Formula 1 hayali kurardık ancak sonunda çok az kişi Ferrari ile sözleşme imzalar."

"Carlos her şeyden önce takımın durumunu hatırlamalı. Kullandığı her kelime dikkat çekecek ve analiz edilecek. Carlos bununla ilgili sorunu olmadığnı düşünebilir ama kendini kısıtlaması gerekiyor. Ferrari'ye yönelik her eleştiri, İtalya'ya yapılmış bir saldırı gibi görülür. Dikkatli olmalı ve mümkünse sessiz ve özel bir mahremiyete sahip olması gerekiyor." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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