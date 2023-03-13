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Gene: "Ferrari Cidde'de daha güçlü dönebilir"

Ferrari, Bahreyn Grand Prix'sinde zafer kazanan Red Bull'un hızından biraz uzakta olmasına rağmen, takım elçisi Marc Gene, takımın Suudi Arabistan'da farkı kapatabileceğini söylüyor.

Zeynep Taş
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Gene: "Ferrari Cidde'de daha güçlü dönebilir"
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Bahreyn Grand Prix'si hafta sonu, pole pozisyonunu Max Verstappen'in almasının ardından yarışı 1-2. olarak bitiren Red Bull için oldukça iyi geçti.

Sezon öncesi testlerin ardından pek çok kişi Ferrari'nin 2023'te Red Bull'un en yakın rakibi olacağını düşünmüştü ancak Bahreyn'deki yarış Ferrari için pek iyi geçmedi.

Charles Leclerc güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kalırken, Carlos Sainz de lastik aşınması sebebiyle Fernando Alonso tarafından geçilerek yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Ne Leclerc ne de Sainz Bahreyn'de Red Bull'un hızına yakın görünmüyordu, ancak Gene, Ferrari'nin Cidde'de asıl hızını gösterebileceğini düşünüyor.

F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Gene, "Bu durum piste bağlı olabilir." 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ferrari için bir başka güçlü nokta da düzlüklerde çok hızlı olması. Aston ve Mercedes'e karşı iyi savunma yapmayı başardığımızı görebilirsiniz. Geçmişte Ferrari bu açıdan çok zayıftı."

"Benim için Cidde çok önemli çünkü yüksek hızlı bir pist. Araçlarımızın orada çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm." dedi.

Bahreyn sıralama turlarında Leclerc ve Sainz, Red Bull'un ardında üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar. İki pilot da Q3'te ikinci bir hızlı tur atmayarak yarış için lastiklerini korumayı tercih etti.

Gene, "Sıralama turlarında Red Bull'u yenebiliriz." 

"Eğer Charles Bahreyn'de lastiklerini korumayı tercih etmeseydi eminim ki pole pozisyonunu alabilirdi."

"Onları yenmenin zor olduğunu biliyoruz ama her şey daha yeni başladı. Bu sadece ilk yarıştı, önümüzde uzun bir yol var." dedi.

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