Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geride kalan dört yarışta iki dördüncülük ve iki altıncılık alarak Ferrari'ye toplam 40 puan kazandırırken, takıma yeni katılan Carlos Sainz da üç yarıştan puanla ayrılarak toplamda 20 puan kazanmayı başardı.

Ferrari'nin dört yarışın üçünde iki araçla birden puan alması ve sıralama turlarında düzenli olarak üçüncü en hızlı araç olması, olası bir fırsatta podyuma çıkabileceklerinin işareti olabilir.

Ferrari bünyesindeki sürücülerden biri olan Marc Gene, Sky İtalya'ya verdiği demeçte Ferrari'nin podyumdan çok uzak olmadığını ve geçen yılki üç podyumdan daha fazlasını kazanabileceklerini söyledi.

Ancak Gene, Monako'da zafer beklemiyor.

Gene, Ferrari'nin virajlardaki güçlü performansı baz alındığında Monako'da kazanıp kazanamayacağı sorusuna, "Hayır, Ferrari orada kazanamaz."

"Ferrari'nin bu yıl geçen sezona göre daha fazla podyum alacağına eminim. Fakat Monako zaferi, bence çok büyük bir rüya olur." cevabını verdi.

Gene, Sainz'ın ilk yarışlardaki performansından endişe duymadığını, çünkü İspanyol pilotun zaten hızlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gene, "Bana göre Carlos, bu yıl takım değiştiren sürücüler arasında en iyisiydi. Barselona'da hızlıydı. Elbette Leclerc sıralama turlarının son bölümünde harika bir tur attı. Fakat Carlos da orada. Yakında onun da zamanı gelecek."

"İspanya'ya bakarsanız, Carlos ve Charles'ın başlangıcı o kadar da farklı değildi. Carlos iki aracın arkasında sıkışıp kalmıştı."

"Pistin kirli tarafından başlamak ikisi için de zordu. Carlos her zaman iyi startlar almayı başarıyor, fakat bunu her zaman yapamazsınız. Bu, kötü gittiği yarışlardan biriydi."

"Ancak yarışta pek çok pozitif şey var. Ferrari için hiç şüphesiz bu yılın en iyi yarışıydı." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images