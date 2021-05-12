Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir'' Sonraki / FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Haberler

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Marc Gene, sezona oldukça iyi başlayan Ferrari'nin podyumlardan pek de uzak olmadığını düşünüyor.

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geride kalan dört yarışta iki dördüncülük ve iki altıncılık alarak Ferrari'ye toplam 40 puan kazandırırken, takıma yeni katılan Carlos Sainz da üç yarıştan puanla ayrılarak toplamda 20 puan kazanmayı başardı.

Ferrari'nin dört yarışın üçünde iki araçla birden puan alması ve sıralama turlarında düzenli olarak üçüncü en hızlı araç olması, olası bir fırsatta podyuma çıkabileceklerinin işareti olabilir.

Ferrari bünyesindeki sürücülerden biri olan Marc Gene, Sky İtalya'ya verdiği demeçte Ferrari'nin podyumdan çok uzak olmadığını ve geçen yılki üç podyumdan daha fazlasını kazanabileceklerini söyledi.

Ancak Gene, Monako'da zafer beklemiyor.

Gene, Ferrari'nin virajlardaki güçlü performansı baz alındığında Monako'da kazanıp kazanamayacağı sorusuna, "Hayır, Ferrari orada kazanamaz."

"Ferrari'nin bu yıl geçen sezona göre daha fazla podyum alacağına eminim. Fakat Monako zaferi, bence çok büyük bir rüya olur." cevabını verdi.

Gene, Sainz'ın ilk yarışlardaki performansından endişe duymadığını, çünkü İspanyol pilotun zaten hızlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gene, "Bana göre Carlos, bu yıl takım değiştiren sürücüler arasında en iyisiydi. Barselona'da hızlıydı. Elbette Leclerc sıralama turlarının son bölümünde harika bir tur attı. Fakat Carlos da orada. Yakında onun da zamanı gelecek."

"İspanya'ya bakarsanız, Carlos ve Charles'ın başlangıcı o kadar da farklı değildi. Carlos iki aracın arkasında sıkışıp kalmıştı."

"Pistin kirli tarafından başlamak ikisi için de zordu. Carlos her zaman iyi startlar almayı başarıyor, fakat bunu her zaman yapamazsınız. Bu, kötü gittiği yarışlardan biriydi."

"Ancak yarışta pek çok pozitif şey var. Ferrari için hiç şüphesiz bu yılın en iyi yarışıydı." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Önceki haber

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Sonraki haber

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

19s
2
Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

1s
3
Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

2s
4
Formula 1

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

1s
5
Formula 1

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

15s
Son Haberler
FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
F1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

1s
Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"
F1

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

1s
Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
F1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

2s
Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''
F1

Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''

11s
Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
F1

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

14s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak" Monako GP
Formula 1

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Türkiye GP iptal edildi iddiası Türkiye GP
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
Formula 1 Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"
Formula 1 Formula 1

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"
Formula 1 Formula 1

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

Son Haberler

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"
Formula 1 Formula 1

Gene: "Ferrari bu yıl 2020'den daha fazla podyuma çıkacak"

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
Formula 1 Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.