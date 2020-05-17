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Formula 1 / Son dakika

Gene: "Alonso'nun dönüşü imkansız görünmüyor"

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Gene: "Alonso'nun dönüşü imkansız görünmüyor"
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 May 2020 08:51

Eski F1 pilotu ve Ferrari'nin test sürücüsü Marc Gene, Alonso'nun gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönebileceğini düşünüyor.

Sebastian Vettel'in sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıklaması, Formula 1 sürücü pazarını harekete geçirdi ve Fernando Alonso da bu sürece dahil oldu. Çifte dünya şampiyonu, yeni düzenlemenin normalde yürürlüğe girmesi gereken 2021'de F1'e dönmeyi analiz edeceğini zaten söylemişti. Ancak koronavirüsün neden olduğu kriz nedeniyle kurallar 2022'ye ertelendi.

Ferrari'de Vettel'in yerini McLaren pilotu Carlos Sainz alırken, onun yerine de Renault pilotu Daniel Ricciardo mücadele edecek.

Şimdilik Renault'da Ricciardo'dan boşalan koltuğa kimin geçeceği henüz bilinmiyor. Eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle, son günlerde ısrarla Alonso isminin üzerinde durdu. Ayrıca Alonso-Renault arasında Twitter'dan bazı paylaşımlar da yapıldı.

Alonso'nun vatandaşı Marc Gene, Alonso ile söylentilere katılan son isim oldu.

Ferrari'nin test sürücüsü Gene, İspanyol pilotu en iyi tanıyan isimlerden birisi ve kendisinin gelecek yıl spora dönebileceğini düşünüyor.

Gene, "Fernando Alonso'nun Formula 1'e döneceğine inanıyorum."

"Bu konuda somut hiçbir bilgim yok, ama geri dönmek istediğini düşünüyorum."

"Alonso'nun Renault'ya dönüşünün imkansız olduğunu düşünmüyorum. Bence sezonun nasıl geliştiğini görecek ve sonra yer olup olmadığına bakacak."

"Ama sanırım geri dönmek istiyor." dedi.

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