Gene: "Abu Dhabi, Ferrari'nin her şeyi doğru yapabileceğini gösterdi"

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Ferrari, 2022 sezonunda yarışlar kazanabilecek bir araç üretmeyi başardı ancak sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Bunda dayanıklılık sorunlarının yanı sıra, strateji hatalarının büyük payı vardı.

Uzun yıllar Ferrari'nin test pilotluğunu yapan ve son yıllarda Ferrari'nin marka elçisi olarak görev alan Marc Gene, F1 Nation podcast'ine katılarak sezonu özetledi.

Gene, Ferrari'nin son yarışlarda strateji olarak geliştiğini ve bunu Abu Dhabi'de net şekilde gördüklerini dile getirdi.

Gene, "Sezonun son yarışının ardından tüm Ferrari harika bir ruh hali içinde. Takımlar şampiyonasında Mercedes'in önünde olduğumuzu biliyorduk ama yine de sonunu getirmemiz gerekiyordu ve bunu yapmayı başardık."

"Leclerc harika bir yarış çıkardı, tüm ekip mükemmel çalıştı, kusursuz pit stoplar yaptı ve stratejimiz çok iyiydi."

"Elbette insanların kimin ikinci olduğunu hatırlamayacağını biliyorum fakat bu sonuç Maranello'daki fabrikada çalışan herkesin moralini yükseltecek."

"Abu Dhabi'de Red Bull Racing ile yarıştık ve onların araçlarından birini yenmeyi başardık ve bu zaten iyi bir başarı."

"Bu yıl hatalar yaptığımızı biliyoruz ve her şeyden önce dayanıklılık anlamında sorunlar yaşadık."

"Yine de amacımız önce hız, sonra dayanıklılıktı. Sezonun ikinci yarısında araçlarımız gerçekten de daha dayanıklıydı."

"Strateji anlamında da yanlış hesaplamalar yaptık, pilotlar bile bazen hata yaptı, ancak bence sezonun son yarışı, tüm görevleri yerine getirebildiğimizi gösterdi. Gerekli dersleri çıkardık ve artık iyi sonuçlar gösterebileceğimizi kanıtladık." dedi.