Formula 1 Katar GP

Genç yetenek Théophile Naël, Red Bull ile sözleşme imzaladı

Red Bull, 2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 19 yaşındaki Fransız pilot Théophile Naël'in Genç Sürücü Programı’na katıldığını ve gelecek yıl Campos Racing ile Formula 2'de yarışacağını resmen doğruladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 11:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Théophile Naël

GPBlog’un haberinde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sezon Formula 3'te mücadele eden ve şampiyonayı beşinci sırada tamamlayan Théophile Naël, Red Bull ile yürütülen uzun görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza attı.

2027 yılında Red Bull ile yakın bağları bulunan Campos Racing bünyesinde Formula 2'ye yükselecek olan 19 yaşındaki Fransız pilot, gelecek sezon hem Red Bull Racing hem de Racing Bulls'un yedek pilotluğunu üstlenecek olan Nikola Tsolov'un koltuğunu devralacak.

Öte yandan aynı kaynakta, son Formula 3 şampiyonu Amerikalı pilot Ugo Ugochukwu'nun birçok takımın ilgisini çektiği ve başta Cadillac olmak üzere çeşitli F1 ekipleri tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor. Halihazırda Grand Prix'lerde yarışmak için gereken FIA Süper Lisansı'na sahip olması, genç pilotu Formula 1 takımları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Lawson, 2027 hedefini açıkladı: “Gelişimi sürdürmek istiyoruz”



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



Lawson, 2027 hedefini açıkladı: “Gelişimi sürdürmek istiyoruz”





FIA, Katar GP'deki Düzlük Modu bölgelerini açıkladı



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 s



FIA, Katar GP'deki Düzlük Modu bölgelerini açıkladı





Croft: “Birinci pilot Lewis olmak zorunda çünkü Charles, Ferrari'ye zarar veriyor”



Formula 1



Formula 1



Katar GP



3 s



Croft: “Birinci pilot Lewis olmak zorunda çünkü Charles, Ferrari'ye zarar veriyor”

Son Haberler





Genç yetenek Théophile Naël, Red Bull ile sözleşme imzaladı



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



5 dk



Genç yetenek Théophile Naël, Red Bull ile sözleşme imzaladı





Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



29 dk



Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak





Lawson, 2027 hedefini açıkladı: “Gelişimi sürdürmek istiyoruz”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Lawson, 2027 hedefini açıkladı: “Gelişimi sürdürmek istiyoruz”





Resmi: Bearman, 2027 sezonunda da Haas'ta yarışacak!



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



2 s



Resmi: Bearman, 2027 sezonunda da Haas'ta yarışacak!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol