Formula 1 Katar GP
Genç yetenek Théophile Naël, Red Bull ile sözleşme imzaladı
Red Bull, 2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 19 yaşındaki Fransız pilot Théophile Naël'in Genç Sürücü Programı’na katıldığını ve gelecek yıl Campos Racing ile Formula 2'de yarışacağını resmen doğruladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 11:30
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Théophile Naël
GPBlog’un haberinde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sezon Formula 3'te mücadele eden ve şampiyonayı beşinci sırada tamamlayan Théophile Naël, Red Bull ile yürütülen uzun görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza attı.
2027 yılında Red Bull ile yakın bağları bulunan Campos Racing bünyesinde Formula 2'ye yükselecek olan 19 yaşındaki Fransız pilot, gelecek sezon hem Red Bull Racing hem de Racing Bulls'un yedek pilotluğunu üstlenecek olan Nikola Tsolov'un koltuğunu devralacak.
Öte yandan aynı kaynakta, son Formula 3 şampiyonu Amerikalı pilot Ugo Ugochukwu'nun birçok takımın ilgisini çektiği ve başta Cadillac olmak üzere çeşitli F1 ekipleri tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor. Halihazırda Grand Prix'lerde yarışmak için gereken FIA Süper Lisansı'na sahip olması, genç pilotu Formula 1 takımları için cazip bir seçenek haline getiriyor.
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