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Formula 1 / Son dakika

"Geliştiğini" düşünen Albon, henüz Red Bull'un kararını bilmiyor

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"Geliştiğini" düşünen Albon, henüz Red Bull'un kararını bilmiyor
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Alex Albon, bu yıl önemli bir gelişime imza attığını düşünse de, henüz Red Bull'un gelecek yılki seçiminin ne olacağını bilmediğini söyledi.

Alex Albon, Red Bull ile bu yıl iki podyum almayı başardı ancak Max Verstappen'le aynı performansı göstermekten çok uzaktı.

Sıralama turlarında takım arkadaşına 16'ya 0 geçilen Taylandlı sürücü, Abu Dhabi'de de geride kalırsa bu yılki tüm sıralama turlarında takım arkadaşına geçilmiş olacak.

Şimdi takım, Albon'un yerine Sergio Perez'i geçirme kararını düşünüyor.

Albon, Abu Dhabi GP öncesi şöyle konuştu: "Bu yıl bazı kötü yarışlarım oldu, ama geçen yıldan bu yana geliştiğimi hissediyorum. Elbette önümde gitmem gereken daha fazla yol ve odaklanılacak daha fazla alan var. Ama genel anlamda Formula 1'i daha iyi anlamaya başladım ve mühendislerle daha verimli şekilde çalışıyorum."

"Başlangıçta araçta iyi bir yaklaşım bulmakta zorlandım ve RB16'yı sürmek benim için gerçekten çok zordu. Temelde arka kısmın davranışlarıyla ilgiliydi. Durum daha iyi hale geliyor ve hatta son yarışlarda bile gelişmeyi başardık. Ayrıca araçlar önümüzdeki yıl çok fazla değişmeyecek ve bu yüzden kazandığımız deneyim 2021 için faydalı olacak. Bu, iyi bir şey. Yani bu yıl öğrendiklerimizin çoğunu gelecek yıl da kullanabileceğiz."

"Ancak gelecek sezon için henüz bilgim yok. Red Bull her zaman sürücü kadrosunu yıl sonunda açıklamak istiyordu ve şimdi yapılması gereken bir yarış daha var."

"Sergio'ya odaklanmıyorum. Kendi işimi yapmalı, kendi sonuçlarıma odaklanmalıyım. Son birkaç yarış oldukça iyi hissettirdi, sadece Bahreyn'deki son sıralama turları harika değildi. Ama bunun dışında genel anlamda ilerleme kaydettiğimi hissediyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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