Geleceği hakkında endişeli olmayan Vettel: "Yakında bazı haberler olacak"

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, geçen yılın sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından 2021 sezonu için Aston Martin takımıyla anlaşmıştı.

Vettel, takımın bu yıl elde ettiği başarılara liderlik ederken, Azerbaycan'da ikinci oldu ve takım arkadaşı Lance Stroll'un iki katı kadar puan topladı.

Aston Martin geçen yıl Vettel'in 2021 ve sonrasını kapsayan çok yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu ancak takım henüz gelecek sezonki sürücü kadrosunu resmen doğrulamadı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, geçen hafta sonu Zandvoort'ta verdiği demeçte Vettel'le görüşmelerde "karmaşık herhangi bir şey olmadığını" ve önümüzdeki haftalarda bu konuda bazı adımlar atacaklarını söylemişti.

Son günlerde pek çok sürücü duyurusuyla beraber epey hareketli geçti. AlphaTauri mevcut pilotlarıyla devam ederken, Valtteri Bottas, George Russell ve Alexander Albon'un gelecek yıl nerede yarışacakları netleşmiş durumda. Şimdi gözler diğer takımlara ve isimlere çevrildi.

Vettel, "Benim açımdan hiçbir haber yok. Açıkçası takımla görüşüyoruz ve çok yakında bir cevap alacağımızı düşünüyorum. Fakat şu anda herhangi bir haber yok." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 track walk Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Neden haber olmadığı sorusuna yanıt veren Vettel, "Eklenecek pek bir şey yok. Genel anlamda sözleşmelerim hakkında hiçbir zaman çok fazla konuşmadım. Sanırım sözleşmede bunun hakkında konuşmamanız gerektiği de yazıyor. Yani korkarım size daha fazla bilgi veremem." dedi.

Sonrasında Vettel şunları ekledi: "Dediğim gibi birbirimizle görüşüyoruz."

“Bu takımla çalışmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Bence buradaki atmosfer harika ve takımın geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum.

"Yani endişeli değilim ve yakında bir cevap alacağız gibi hissediyorum."

Vettel, Williams pilotu George Russell'ın gelecek yıl Mercedes'e geçişini ve Albon'un Formula 1'e dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Vettel, "Gerçekten heyecan verici bir hafta oldu."

"George'un yükselme fırsatı yakaladığını görmek güzel oldu. Alex'in geri döndüğünü görmek de güzel. Bence sahip olduğu yetenek göz önüne alındığında Formula 1'de yer almayı hak ediyor." dedi.